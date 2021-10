Norske Kasper (22) kan bli verdas beste – det same kan kjærasten Simona (23)

Til helga blir verdscupen avslutta i orientering i Italia, og for nokon kan han bli meir nervepirrande enn for andre. For Fosser og den sveitsiske kjærasten hans Simona Aebersold (23) ligg nemleg begge an til å vinne verdscupen samanlagt.

– Eg har eit elsk-hat forhold til desse sveitsarane, seier Fosser og smiler.

For det er nettopp desse sveitsarane som har dominert dei siste åra på herresida. Sidan 2008 har dei vunne alle totalsigrar på herresida. Også i år ligg dei godt an. Tre sveitsarar følgjer Fosser i samandraget.

Men – mykje må gå gale for nordmannen for at sigeren skal gleppe.

I ein sterk posisjon

Aebersold leidde på si side verdscupen for kvinner fram til torsdag, før svenske Tove Alexandersson tok over leiinga etter langdistansen. Men det er berre ein liten margin som skil dei to før siste løp.

– Det er jo veldig kult at vi begge har fått det til såpass bra i år. Vi har hatt ein utruleg bra sesong begge to, med masse medaljar både i EM og VM, fortel 22-åringen.

LEDERDUO: Både Fosser og kjærasten leier verdscupen akkurat no. Foto: Schmidt/Olsen / AP/NTB

Det har vore ein knallsesong, men ambisjonane er framleis høge inn mot verdscupavslutninga.

– No er det berre verdscupen samanlagt som står igjen, og det ligg mykje press der på oss begge to. Vi er jo begge i posisjon til å ta heim verdscupen samanlagt, men det blir ingen «walk in the park», det gjer det ikkje, seier Fosser.

Og derfor har dei førebudd seg godt. Ifølgje Fosser er han og Aebersold dei einaste toppløparane som har brukt ekstra tid i Italia i forkant.

– Vi kjenner begge to at vi har hatt god framgang, spesielt dei siste vekene, både med form og teknikk. Så det skal ikkje stå på det i helga, fortel han.

– Det er eit kjærastpar som vil ta over orienteringsverda?

– Vi får sjå. Det kan nok tenkjast det ja, seier 22-åringen og ler.

Over 10 år sidan sist

Skulle Fosser klare bragda det er å vinne verdscupen, vil det vere første gong ein nordmann gjer det sidan Anne Margrethe Hausken Nordberg i 2008.

VINNARAR: Fosser og Nordberg (t.h.) tok kvar sin kongepokal under NM i sprint i september. Foto: Knut Erling Øen / Heming / NTB

For å finne den førre mannlege orienteraren som gjorde det same, må vi tilbake til Holger Hott Johansen i 2004.

– Av ein eller annan grunn så har vi ikkje fått ein vinnar av verdscupen sidan 2004 på herresida. Då er det klart at det freistar ekstra mykje å kunne ta det igjen, fortel Fosser.

Og Fosser har så langt hatt ein strålande sesong. Tidleg i juli tok han det første VM-gullet sitt på seniornivå då han vann langdistanseløpet.

Då kan det vere grunn til å tru at 2021 kan bli året. Det fører òg med både ytre og indre press – utan at det nødvendigvis er med negativt forteikn.

– Ein kjenner på presset sjølvsagt, at ein er favoritt og må prestere. Men det er òg ein posisjon eg liker veldig godt og som eg hadde både på junior-VM i 2019 og på senior-VM i sommar, seier Fosser.

– Det er eigentleg berre min fordel. Eg liker presset og kjenner det gir meg det vesle ekstra til å prestere på topp.

Knuste konkurrentane

Og dei gode førebuingane har komme til syne allereie. Torsdag var han totalt overlegen på langdistansen, med om lag fem og eit halvt minutt ned til sveitsiske Matthias Kyburz.

– Eg følte at eg hadde veldig god kontroll heile vegen. Beina kjendest betre ut enn dei har kjendest på veldig mange veker, fortel Fosser etter løpet på torsdag.

– Det er veldig gode moglegheiter no sjølvsagt. Eg hadde ein god margin før i dag òg, og no har eg drege frå med endå meir. Eg må komme meg igjennom løpet og ikkje gjere nokon kjempestore feil.

Også kjærasten leverte på distansen på torsdag, men vart slått av sin argaste konkurrent i samandraget – nemleg Alexandersson.

– Ho er vel berre fem knappe poeng bak, så det er ganske tett. Det handlar om den som er best av Simona og Tove laurdag. Det er jo den som vinn verdscupen, seier Fosser.

– Om vi begge to hadde klart å ta heim verdscupen samanlagt, så hadde det vore utruleg moro.