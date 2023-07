Det var under den første fellesstartetappen i juniorrittet Oberösterreich rundt at ulykken inntraff. I en kort utforkjøring kjørte Venzo ut av veien, noe som førte til at etappen først ble stanset og senere avlyst.

Lørdag morgen kom beskjeden om at Venzo var død, i en oppdatering fra hans eget lag, Campana Imballagi Geo&Tex Trentino.

– Jacopo var en ekstraordinær gutt, med en lys fremtid innenfor sporten og spesielt i livet. Derfor gjør det ekstra vondt, skriver de.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive denne tragedien, skriver Det europeiske sykkelforbundet på Twitter.

Totalt 24 lag var med i rittet, som opprinnelig skulle avsluttes søndag, men som nå er avlyst.

Blant dem var et norsk lag fra NTG, med seks ryttere fra sykkelklubbene i Asker og Ringerike.

– Det har vært vondt for syklistene. Vi har hatt et kriseteam fra kommunen her som har brifet meg og vi har hatt en minnestund for rytterne og for laget han var en del av. Vi har hatt en kort fellesøkt hvor vi har pratet rundt det, sier lagleder Kristian Gullhav til NRK.

NORSK LAG: Det norske seksmannslaget før rittet i Østerrike. Laget bestod av Christian Alexander Klund, Theodor Stokke-Fagervold, Simen Dreyer Heldahl, Thomas Eriksen, Ulrik Bjune og Kristoffer Gulhav. Foto: Privat

Opplevde dødsfall i 2019

Dødsfallet kommer bare en drøy måned etter at proffsyklisten Gino Mäder døde etter et fall i en utforkjøring under Sveits rundt.

For flere av de norske juniorsyklistene kommer dødsfallet også få år etter at de var med i det danske rittet Tour de Himmelfart i 2019. Der døde en dansk 18-åring etter en ulykke med en møtende bil.

– Disse rytterne har også opplevd dødsulykken som var i 2019. Vi har pratet litt rundt det og kommunen stilte et kriseteam som har vært rundt på alle stedene og pratet med alle de som ønsker en prat, sier Gullhav på telefon fra Østerrike.

I tillegg til å være lagleder, er også Gullhavs 17 år gamle sønn, Kristoffer, en del av det norske seksmannslaget i Østerrike.

– Det gjør en jo noen tanker om at vi driver med en risikoidrett, sier Gullhav, som forteller at de norske rytterne registrerte en hastighet på opp mot 95 kilometer i timen i bunn av den aktuelle utforkjøringen.

– Tenker jo at man kan dø

18 år gamle Thomas Eriksen syklet også for det norske NTG-laget i Østerrike. Asker-syklisten forteller at han opplevde løypa på fredagens etappe som trygg, men sier om dødsfallet i Østerrike og i andre ritt de siste årene:

– Man tenker jo selvfølgelig at man kan faktisk dø av å holde på med dette. Det er litt rart å tenke på. Det er jo ikke så ofte det skjer, men det skjer da. Det har vi sett.

– Det er mye triste fjes rundt omkring. Man merker at det ikke er som normalt, sier han videre.

Årets utgave av det østerrikske rittet var den 48. i historien. Blant de tidligere vinnerne er blant andre sykkelprofiler som Philippe Gilbert og Matej Mohoric. Mohoric vant fredag den 19. etappen i årets Tour de France.

Arrangøren skriver i en oppdatering på egen hjemmeside at italienske Venzo lå alene da ulykken inntraff og at han fikk førstehjelp bare sekunder etter ulykken. Han ble senere fløyet til sykehuset i Linz i helikopter, men livet sto ikke til å redde.