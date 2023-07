Norske Julie rystet etter VM-skandale: – Det har påvirket flere

– Det er helt sinnssykt, sier Julie Thorsen til NRK.

Den tidligere norske stuperen, med en rekke NM-medaljer, har fulgt skandalen under VM i Japan tett.

Det var på mandag, blant annet under øvelsen synkronstup, at to profilerte italienske kommentatorer skal ha kommet med bemerkninger som oppfattes som rasistiske og sexistiske. Ifølge italienske medier skal de blant annet ha kommentert utseendet til noen stupere.

Bemerkningene skal angivelig ha blitt sagt i en privat samtale som mikrofoner har plukket opp. Det skal igjen ha blitt sendt på sending.

Les forklaringen til den ene kommentatoren lenger ned i artikkelen.

– Har påvirket kvinnelige stupere

De to er tilknyttet Italias rikskringkaster (RAI), og i Italia har et stort antall klager strømmet inn til den statlige allmennkringkasteren etter hendelsen. Kommentatorene har senere blitt sendt hjem fra Japan.

NORGESMESTER: Julie Thorsen. Foto: Privat

– Jeg ble veldig sjokkert da jeg leste om det for første gang. Som stuper og utøver har man lite klær på seg, og i action er det veldig sårbart. Man er veldig bevisst på hvordan man selv ser ut, sier Thorsen.

– Hvordan har stupemiljøet reagert på dette?

– Det tok ikke langt tid fra det skjedde til det ble postet overalt på Instagram. Det har påvirket flere – spesielt kvinnelige stupere, svarer hun.

24-åringen jobber i dag som journalist i TV 2 og stupedommer. I jobben som dommer reiser hun mye rundt på internasjonale stevner. Hun kjenner derfor godt til stuperne som skal ha blitt utsatt for kommentarene.

– Vi følger hverandre på sosiale medier og snakker med dem av og til når jeg er ute og dømmer. Det er ikke lenge siden jeg pratet med dem det faktisk gjelder, sier norgesmesteren.

I NORGESTOPPEN: Julie Thorsen har en rekke NM-medaljer fra sin karriere som stuper. Nå jobber hun som stupedommer. Foto: Privat

Kommentator tar avstand

På spørsmål fra Corriere della Sera, bekrefter den ene kommentatoren at han faktisk ytret noen av de kritiserte kommentarene, men han nekter for å ha sagt alt han blir kritisert for.

Samtidig presiserer han at ytringene kom i det han trodde var småprat med en kollega. TV-profilen visste med andre ord ikke at han var på lufta.

– Jeg tar avstand fra alt som har blitt fanget opp av en mikrofon som er skrudd på for tekniske grunner og er halvannen meter unna meg. Noen av disse setningene som har blitt tilskrevet meg sa jeg egentlig ikke.

I tillegg til å ha blitt sendt hjem fra mesterskapet, bekrefter RAI-direktør Roberto Sergio at de skal åpne disiplinærsak mot kommentatorene.

Julie Thorsen synes italienske RAI har løst saken godt i ettertid.

– Stuping er en liten idrett og alle kjenner alle. Vi er en stupfamilie og vi er så få. Vi må støtte hverandre. Så når sånt kommer frem, er det helt riktig at kommentatorene blir sendt hjem, sier hun.