Norske idrettsprofilar støttar nytt forslag – vil seie frå seg premiepengar

– For meg er det heilt greitt. Eg har ingen problem med det. Det er absolutt heilt greitt, seier alpinist Henrik Kristoffersen til NRK.

Han har nettopp fått høyra «Robin Hood-forslaget» fremja av Bjørnar Erikstad, leiaren i Stiftelsen Vi. Det går ut på at Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) skal ta éin prosent av premiepengane frå dei funksjonsfriske utøvarane, og putta dei i ein premiepott til parautøvarane.

– Det er ein solidaritet i det, og dei gjer seg veldig fortent til det. Det hadde kjendest veldig greitt, meiner Kristoffersen.

Alpinisten er usikker på om det er FIS eller arrangør som står for premiepengane, men han er uansett positiv til forslaget. Når Kristoffersens alpinkollega Jesper Saltvik Pedersen startar verdscupen denne veka, er det nemleg framleis utan pengepremiar til dei beste på resultatlista.

EINAR: Jesper Saltvik Pedersen er best i verda i alpint for parautøvarar, men premiepengar ser han lite til. Foto: Norges Skiforbund/Lemos Media / NTB

NRK har spurt fleire funksjonsfriske idrettsprofilar om dei er villige til å gi frå seg ein bit av kaka, for at parutøvarane skal få meir enn matvarer i premie.

– Like moglegheiter uansett føresetnader er eg for. Det er i alle fall utgangspunktet mitt. Eg er open for å inkludera fleire i idretten vår, så viss det er noko dei har lyst til å gjera, så skal ikkje eg stå i vegen for det, seier langrennsstjerne Pål Golberg om forslaget.

– Det burde vera likt for alle

Skiskyttar Johannes Thingnes Bø er også positiv til å bidra.

– Ja, det er jo eit godt forslag, seier han til NRK.

MILLION-UR: Vinnar Thingnes Bø eit verdscuprenn i skiskyting er pengepremien på over 170.000 kroner. I tillegg har han gunstige sponsoravtalar, eksempelvis med klokkemerket Richard Mille, som har spesialdesignet ei klokke til han. Foto: NTB

Stryningen meiner det hovudsakleg er Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) og FIS som bør endra på retningslinjene og fordelinga av pengane.

– Det klarer dei viss dei berre vil. Det synest eg er på tide, meiner Thingnes Bø.

Likevel trur han ikkje at dei kan krevja å tena det same som dei funksjonsfriske:

– Men at dei skal få meir enn ein ost eller ein blomst, det synest eg er fortent.

Thingnes Bø meiner menneske med funksjonsnedsetjing blir oversett på fleire arenaer i samfunnet, og at eit pengeløft kunne hjelpt fleire inn i idretten.

– Har du nedsett funksjonalitet er det kanskje andre ting du ikkje får vore med på i samfunnet. Det å få folk med i ein aktivitet, og å kunna satsa på idretten og få ein livskvalitet der, det hadde vore fantastisk. For å ha det må ein ha pengar for å få det til å gå rundt. Det der er nok ein av grunnane til at det ikkje er så mange som driv med paraidrett òg, meiner skiskyttaren.

– Er ikkje opp til andre aktive

Thingnes Bøs svenske kollega Sebastian Samuelsson synest det er skammeleg at ikkje parautøvarane får betalt for prestasjonane sine.

– Først og fremst synest eg det er veldig synd at para ikkje har desse ressursane sjølv. Det er synd at dei er blant dei beste i verda i det dei gjer, og så er det så dårlege prisar. Men eg kan ikkje påstå at eg har tenkt så mykje på det, innrømmer svensken.

IKKJE TENKT PÅ DET: Sebastian Samuelsson synest det er leitt at premiane til parautøvarane er så stusslege, men har ikkje tenkt så mykje på det. Foto: AFP

– Er det eit fornuftig forslag, eller burde dei sjå på andre løysingar for å få dei pengane inn?

– Eg tenkjer at det kanskje ikkje er opp til andre aktive som er oppteken med andre ting. Samtidig synest eg det er ein fin tanke, svarar svensken.