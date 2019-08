Norske herrestjerner om Fosslis hjertestans: «Ekkelt, skremmende og et skikkelig sjokk»

– Det er ikke noen tvil om at vi savner ham. Jeg synes det er veldig skremmende det som har skjedd, sier en alvorlig Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

– Jeg håper for alt i verden at han kommer på beina igjen og at han fungerer på nytt igjen. Det er klart, det er skremmende for oss på lag, han er en god kompis og det er klart det går et støkk i deg, sier skistjernen videre.

Preget

Klæbo, Emil Iversen, Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth er blant landslagsstjernene som torsdag kveld ankom Hitra. Øya er første destinasjon under årets utgave av rulleskikonkurransene på Toppidrettsveka. Det er et råsterkt felt som skal gjøre opp om seieren.

Toppidrettsveka kan du følge på NRK og NRK.no.

Men viktigere enn langrenn er selvfølgelig helsen til lagkompisen. Klæbo og Emil Iversen har ennå ikke uttalt seg om hvordan de har opplevd situasjonen rundt Turvoll Fossli.

Duoen legger ikke skjul på at de er preget av det som skjedde med 26-åringen fra Hokksund. For ni dager siden oppstod den dramatiske situasjonen med landslagssprinteren som sjokkerte langrennsmiljøet i Norge.

VAR PÅ SAMLING: Sondre Turvoll Fossli og Mattis Stenshagen, her sammen under en samling på Steinkjer den 9. august. Bare noen dager senere fikk Fossli hjertestans. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Utskrevet i dag

Turvoll Fossli reiste hjem fra samling i Steinkjer søndag 12. august. Mandagen etter kjørte han bil med kjæresten da han brått fikk hjertestans underveis. Etter at han ble tatt ut av bilen ble det utført hjerte- og lungeredning, før et elektrosjokk fikk ham tilbake igjen, ifølge Skiforbundets medisinske ansvarlige, Ola Rønsen. Han uttalte også at Fossli var svært glad han kom fra hendelsen med livet i behold.

LANDSLAGSLEGE: Øystein Andersen, her avbildet under en rennhelg i 2017. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Helt frem til i dag har Turvoll Fossli vært på sykehuset.

Til TV 2 sier nemlig landslagslege Øystein Andersen at han er utskrevet fra Ullevål og får reise hjem. Han forteller også at det er for tidlig å si årsaken til hjertestansen.

– Det var jo selvfølgelig et skikkelig sjokk. Det var ekkelt å få den beskjeden. Samtidig var det veldig deilig å skjønne etter hvert at livet til Sondre vil fortsette som før. Han er frisk og rask, alt ser bra ut sånn sett. For toppidrettssatsingen er det sikkert usikkert, sier Iversen – og legger til:

– Langrenn blir veldig lite i den sammenhengen. Det viktigste er at han har det bra og er i live. Det var godt å få den beskjeden kjapt etter at det skjedde. Men det satte en støkk i deg, ja, sier han.

PREGET: Emil Iversen, her under en samling på Steinkjer i begynnelsen av august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Ikke glem førstehjelp

Iversen forteller at de to har kommunisert via Snapchat og SMS i tiden etter hjertestansen inntraff. Iversen har da sett at Turvoll Fossli «er ute på andreøkten sin på gangen på sykehuset» – og at det virker som han etter forholdene har det bra.

På spørsmål om landslagsgutta – og Iversen spesielt – ber om mer sjekk av hjertet for at det ikke skal skje igjen, svarer han slik:

– Nei, jeg har vært pådriver for at vi skal ta tester på hjertet. Fordi, hvorfor ikke? Men vi har gjort det, og vi gjorde det i fjor. Som jeg forstår det, så kan du teste deg hver dag, så kan det likevel skje dagen etterpå. Jeg føler meg trygg på at vi gjør en grundig nok jobb, men jeg tror ikke vi skal glemme førstehjelp og livredding, sier han

– Vi hadde en gjennomgang i fjor, man lærer en del, men man kan glemme. Man bør ha det friskt i minne, noe man bør være våken på, det kan redde liv. Og det er en enkel og billig investering som kan gi godt betalt. Vi skal ha fokus på det, men ikke teste oss hver dag. Jeg føler meg trygg på apparatet vi har på den biten der, ja, legger Iversen til.