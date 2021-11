Flere norske utøvere kjempet om seieren på 20 kilometeren i verdenscupstarten i Østersund - og ikke minst verdensmesteren på distansen, VM-kongen og fjorårets store komet.

Sturla Holm Lægreid vartet opp med 20 treff, noe bare tre av 114 utøvere klarte.

– Jeg liker å si at skiskyting er som poker. Du må spille med de korta du har på hånda. I dag hadde ikke jeg de beste fysiske korta, men veldig gode skytekort. Så jeg gjør det til min styrke og det holder til seier, sier han fornøyd til NRK.

Han var 59,2 sekunder foran Tarjei Bø, og 1.00,6 foran franske Simon Desthieux.

På vei inn mot mål holdt 24-åringen riktig nok på å gå feil, men han kom seg på riktig side av markeringene foran publikum.

– Jeg var så sliten, og holdt på å gå feil faktisk, men så kom på at jeg skulle til venstre i siste liten der. Da slapp jeg heldigvis å «ta en Heidi Weng» å gå feil inngang, fleiper Lægreid, og sikter til langrennsløperens tabbe i 2015.

– En genistrek

I mål så han svært kald ut, noe han også har gjort på treningene i Sverige.

– Jeg valgte å prioritere varme hender enn å varme opp ordentlig før start. Jeg kjente da jeg varma opp at jeg hadde kalde fingre. Da gikk jeg inn i bua og skifta til den tykkeste superen jeg hadde, og fant noen varmeelementer jeg teipa til hanskene mine. Sånn sett tror jeg at jeg gjorde en genistrek ved at jeg «adde» varme fingre på skyting, forteller seiersherren.

BEST: Sturla Holm Lægreid holdt på varmen og hodet kaldt på normaldistansen. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Både trenere og ekspert har advart Lægreid om at sesong to alltid er vanskeligere enn når man kommer inn uten press. I sommer har han heller ikke overbevist, men det ingen av delene spilte tydeligvis så stor rolle.

– Jeg er ikke i min beste form, men jeg tror den kommer etter hvert med flere løp. Fra tidligere vet jeg at jeg kommer mer i form i januar/februar og det passer perfekt til OL, mener Lægreid, og innrømmer.

– Nå hadde jeg ikke vunnet hvis Tarjei og Johannes hadde skutt fullt, men jeg gjør de rette tingene og det holder i dag

Mange kjempet

Mens de norske skiskytterkvinnene ristet på hodet etter «vilt dårlig skyting», så det langt bedre ut for mange av herrene fra Norge. Tarjei Bø ble som nevnt nummer to, Johannes Thingnes Bø tok femteplassen, og Sivert Bakken sjetteplass.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg hadde tatt dette resultatet før start, og med to bom, fikk jeg maks ut av dagen. Sturla er jo umulig, og fortsetter der han slapp, så vi må fortsatt slite litt med ham, forteller Tarjei Bø, og trekker frem Sivert Bakkens sjetteplass.

Bakken, som tok den siste plassen til verdenscupåpningen med seier på Sjusjøen, skjøt også 20 treff.

– Virkelig imponerende. Han tar vare på sjansen, fastslår Ola Lunde.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var veldig tungt på sisterunden der, sier Bakken.

Har vært syk

Da de andre skiskytterne startet sesongen for to uker siden, lå Thingnes Bø hjemme på hytta med en kraftig forkjølelse. En uke av treningsopplegget ble spolert.

– Det er veldig mye, særlig i denne perioden, men det er umulig å si med Thingnes Bø, mener NRKs ekspert Ola Lunde.

Med startnummer to, var 28-åringen med på å sette standarden. Åpningsfarten var høy, men på første liggende bommet han på siste skudd. Det ble fullt på stående, men nok et tilleggsminutt på liggende. Fjorårets verdenscupvinner avsluttet med fullt hus og ble nummer fem.

– Det er bedre enn jeg trodde han skulle klare i dag, roste Lunde.

– Jeg synes jeg gjør et bra løp egentlig. Det var 90 prosent i utførelsen på liggende som gjør at jeg får to bom, oppsummerer Thingnes Bø til NRK, og legger til at han mangler litt på formen.

Russiske Eduard Latypov var med i pallkampen, men der Lægreid berget seg i siste liten, gikk han feil på oppløpet.

Vetle Sjåstad Christiansen har vært i strålende form i sommer og høst, startet med tre fulle hus, og kjempet også om seieren. Men så fikk han tre tilleggsminutter på siste tur innom standplass og spolerte seiersmuligheten.

Johannes Dale fikk tre bom, og havnet et godt stykke ned på resultatlistene. Filip Fjeld Andersen vant IBU-cupen forrige sesong, og fikk derfor friplass denne helgen. Han fikk fire bom, og en foreløpig 30.-plass.

Søndag er det duket for sprint i Østersund.