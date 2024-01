– Først og fremst føler jeg at jeg trenger å si unnskyld til hele Norge som har sett på, sier Fosnæs til Viaplay.

Til NRK forteller hun at hun følte ødela stafetten for hele laget.

– Hadde det vært et enkeltrenn hvor jeg kun gikk for meg selv klarer jeg å prelle det av meg raskt, men nå kjenner jeg på at jeg har ødelagt for tre andre også, sier hun til NRK.

TAPTE ETT MINUTT: Kristin Austgulen Fosnæs Foto: NORDIC FOCUS

23-åringen var derimot ikke den eneste norske kvinnen som ikke hadde en stor dag.

Til slutt endte Norge på en femteplass, tre minutter og 40 sekunder bak Sveriges førstelag og 56 sekunder bak Sveriges andrelag.

– Det er klart det er en tøff opplevelse å se på stafetten her i dag, og det er en tøff opplevelse for de debutantene vi har som kommer litt på etterskudd på første og andre etappe, sier landslagssjef Sjur Ole Svarstad til NRK.

Søndagens femteplass er den svakeste norske plassering i en verdenscupstafett siden desember 2006, da Norge ble nummer sju i franske La Clusaz.

Sveriges førstelag innfridde favorittstempelet og vant foran Tyskland, mens Finland ble nummer tre.

– Nå er det ikke B-nivå på Norge. Nå er det E- eller F-nivå hvis vi sammenligner med Sverige sitt A-nivå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

NRK-ekspert: – Ikke til å tro

Allerede etter åpningsetappen vekslet Norge over ett minutt bak Sveriges førstelag da rekruttløper Fosnæs, som gikk karrierens første verdenscupstafett for Norge, sendte ut Mathilde Myhrvold på andre etappe.

FØRSTEETAPPE: Kristin Austgulen Fosnæs tapte over ett minutt på første etappe til Linn Svahn. Foto: NORDIC FOCUS

– Kristin var lei seg og følte hun hadde ødelagt. Hva har du sagt til henne, Svarstad?

– Det er klart at man må bruke litt tid sammen med de. Vi hadde det laget vi hadde, og visste at de beste lagene kom til å bli vanskelig å holde følge med, sier Svarstad.

Der økte lørdagens fellesstartvinner, Frida Karlsson, avstanden med ytterligere to minutter og to sekunder ned til Norge etter en monsteretappe og avgjorde langt på vei stafetten.

– Det er nesten ikke til å tro. Produksjonen viser ikke bilder av det norske laget. Vi må sekundere etter bildene på skjermen. Det er meget spesielt, sier NRK-ekspert Aukland halvveis på den andre etappen da Myhrvold kjempet med Italia om femteplassen.

ANDREETAPPE: Mathilde Myhrvold ble kastet inn på førstelaget noen timer før start etter sykdomsforfall. Foto: NORDIC FOCUS

Margrethe Bergane gikk en solid tredje etappe og avanserte til en femteplass, før ankerkvinne Tiril Udnes Weng gikk Norge inn til femteplass.

– Det er bare ett år siden vi slo Sverige, det er fortsatt ikke umulig å slå de igjen. Det trigger meg til å tette gapet. Vi er ikke toppet lag. Vi er en skadeskutt norsk damegjeng, sier Udnes Weng til NRK.

Etter å ha vunnet 15 av de siste 16 verdenscupstafettene foran stafetten i svenske Gällivare før jul, havnet Norge for første gang utenfor pallen i en verdenscupstafett siden 25. mars 2007, da Norge ble nummer fire i Gällivare.

Dermed ble rekken på 25 strake pallplasser i verdenscupstafetter brutt, men etter søndagens femteplass er det første gang Norge er utenfor pallen i to strake verdenscupstafetter siden 2000/01-sesongen.

– Dette er bildet på hvor norsk kvinnelangrenn står om dagen, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Landslagsløperne mangler flere på start. Det er hovedgrunnen til at vi havner langt bak i, men dette er ikke det nivået vi forventer, mener Aukland.

Sykdomsforfall

Norge er regjerende verdensmester i stafett etter stafettseieren i Planica forrige sesong, men før start skapte sykdom trøbbel i den norske troppen.

Heidi Weng, som opprinnelig skulle på andreetappen for det norske førstelaget, meldte sykdomsforfall og ble erstattet med Myhrvold.

Myhrvold skulle i utgangspunktet gå førsteetappen for Norges andrelag, men som følge av at hun ble flyttet til førstelaget ble andrelaget trukket fra konkurransen.