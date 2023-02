Det ble en thrilleravslutning på lagsprinten, der Tiril Udnes Weng kjempet febrilsk for å holde følge med sprintstjernen Jonna Sundling på den avgjørende etappen.

Den norske ankerkvinnen utfordret virkelig sprintverdensmesteren, men like før stadion fikk svensken en liten luke og spurtet inn til gull. Lotta Udnes Weng er likevel stolt av innsatsen til tvillingsøsteren.

– Det er kjempebra! Jeg trodde en periode at hun skulle klare å utfordre Sundling, men dette er bra. De siste årene har vi vært listefyll på lagsprint, så dette var deilig, sier hun til NRK.

Sølv til Norge på kvinnenes lagsprint Du trenger javascript for å se video.

Det er karrierens første VM-medalje for 30 år gamle Anne Kjersti Kalvå, og for Norge var det en etterlengtet lagsprintmedalje. I VM for to år siden klarte de ikke å komme på pallen.

– Dette var en oppreisning for det norske kvinnelandslaget. Det var en kampvilje fra begge to. Det var overraskende at Kalvå skulle gå i dag, men hun leverer alle rundene. Tiril klarer til og med å utfordre svenskene, som var store favoritter, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Ser preget ut

USA hadde imponert i prologen, og både Jessie Diggins og Julia Kern gikk knalltøft ut på sine første etapper i finalen. Det dannet seg raskt en tetgruppe, hvor både storfavorittene fra Sverige, Norge og Tyskland la seg i rygg på amerikanerne.

– Jeg synes både Tiril og Anne Kjersti klarer seg veldig bra. De lar de andre gjøre jobben, analyserte Therese Johaug hos NRK.

Emma Ribom hadde levert en svakere prolog enn både Kalvå og Udnes Weng, og ut på den andre etappen mot Kalvå begynte eksperten å se svakhetstegn hos svensken.

DUO: Kalvå og Weng. Foto: Heiko Junge / NTB

– Er Emma Ribom litt preget? spurte kommentator Torgeir Bjørn.

– Jeg synes Ribom ser preget ut, mente Johaug.

Fem lag gikk samlet ut på den nest siste etappen, hvor det ikke lenger var noe poeng å spare krefter. Dette var siste mulighet for Kalvå til å opparbeide seg en luke til Ribom, og opp en av de siste bakkene før stadion gjorde det norske håpet et forsøk.

Her rundlures NRK av søstrene Weng Du trenger javascript for å se video.

– Hun er et villdyr!

Hardkjøret fortsatte inn mot veksling, men det var nesten dødt løp mellom Sverige, USA og Norge ut på den siste etappen. Hva kunne Udnes Weng klare i kamp mot de råsterke spurterne?

Jonna Sundling vant den individuelle sprinten i starten av mesterskapet, og det ble en ordentlig duell mellom henne og Udnes Weng inn mot stadion. Det norske håpet nektet lenge å slippe.

– Hun er et villdyr! ropte Bjørn da Udnes Weng holdt følge med Sundling.

Men like før oppløpet fikk Sundling luken hun trengte. Norge tok sølvet foran USA, som likevel var strålende fornøyde.

– Det betyr alt. Å vinne individuelt er fint, men det er mye viktigere for meg å kunne vinne med en lagvenninne, sier Jessie Diggins til NRK.

Slo lynrask svenske i prologen

Kalvå imponerte allerede i prologen under kvinnenes prolog, og gikk raskere enn sprintstjernen Ribom.

– Det er bra på en rask runde som dette. At det er flere runder i en finale er jo bare en fordel for utholdenhetssterke Kalvå, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

NRKs langrennsekspert Therese Johaug spekulerte i om Ribom kan ha tatt det litt med ro og kontrollert inn til en brukbar tid.

– Jeg er litt overrasket over at Emma Ribom er såpass langt bak i mål. Så er jeg litt usikker på om de kanskje kjører litt taktikk her på at de vil spare litt krefter til en finale. Kanskje hun ikke går alt hun har. Hvem vet? sier Johaug.

Udnes Weng fulgte opp med en ennå sterkere tid enn lagvenninnen og den femte raskeste totalt sett.

– Jeg synes det var en bra prolog av både meg og Tiril i dag. Vi er på hugget i dag og har lyst til å være med og fighte helt oppi der. Det som møter oss etterpå nå tror jeg skal passe oss enda bedre. Jeg gleder meg skikkelig til å se hva dagen bringer, sier Kalvå om lagets forutsetninger.

Jonna Sundling klinket til med dagens beste prolog, men det var USA som hadde beste prologtid sammenlagt.

Sverige har vunnet lagsprinten de to siste verdensmesterskapene, og sørget i dag for en ekte gulltrippel.