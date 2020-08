Norsk VM-snakkis: – Det var ikke vondt ment

Nordmannens vei til andre runde i VM foregikk nemlig ikke helt uten kontroverser. Han var godt i gang med å rense bordet, en bragd som belønnes med småpene 40.000 pund, da køballen sneiet borti den gule kula. Dermed ble serien brutt, og Maflin reagerte instinktivt ved å vise finger til køballen.

– Det der går jo viralt, ler 36-åringen i podkasten The Break.

– Det var ikke vondt ment mot noen eller noe, bortsett fra køballen. Jeg følte at jeg hadde litt uflaks, fortsetter han.

– Litt action må vi ha

Opptrinnet resulterte i en advarsel fra dommeren, etterfulgt av en haug av oppmerksomhet i internasjonale medier og på Twitter.

– Det ble mye styr av at han viste finger til køballen, men alt ble gjort med et smil. I Norge så tror jeg ikke vi reagerer så mye på slikt. Vi er vant til idrettsstjerner som kan finne på sprell. Men i England er det litt annerledes, litt mer konservativt. Kurt er en person med masse humor, og jeg synes det var kjempekult at han dro på litt, sier Eurosports snooker-kommentator Edwin Ingebrigtsen.

Han tror ikke overskriftene preger Maflin inn mot VMs andre runde.

– Kurt står godt i sentrum av dette, og flirer nok mest av hele greia. Snooker er jo en gentlemansport, men litt action må vi ha, mener Ingebrigtsen.

Maflin selv beholdt i alle fall konsentrasjonen etter det lille sinneutbruddet og gikk hen og vant VMs åpningskamp, noe ingen nordmann klart før ham. I ettermiddag venter superstjerne John Higgins i andre runde i den sagnomsuste arenaen the Crucible.

– Jeg gleder meg veldig. John er en av de beste som noensinne har holdt i en kø, sier Maflin, om sitt neste VM-hinder.

– Kurt blir farlig

For det er ingen hvem som helst som står mellom Maflin og en sensasjonell kvartfinale de kommende dagen. Skotske Higgins har vært i åtte VM-finaler og har løftet pokalen fire ganger. Likevel tror Ingebrigtsen at nordmannen, som ligger an til å klatre opp til 31. plass på verdensrankingen, kan overliste ham.

NESTE HINDER: John Higgins med VM-troféet i 2009. Foto: Andrew Yates / AFP

– Dersom Kurt lykkes i å få brukt sin spisskompetanse og angripe Higgins med høye serier, så tror jeg Maflin har en god sjanse. Vi kan forvente en offensiv Kurt Maflin som vil prøve å sjokkere Higgins fra start. Det tror jeg blir nøkkelen, analyserer Eurosport-kommentatoren, før han legger til:

– Skotten er favoritt, men Kurt blir farlig.

PS: Kampen mot Higgins starter klokken 14 i ettermiddag og avsluttes torsdag.