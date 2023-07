Norsk VM-reserve får 10-er på børsen

Østerriksk landslagsspiller har fått kreft

Borussia Mönchengladbach-spiller Stefan Lainer, som også spiller på det østerrikske landslaget, har blitt diagnosert med lymfekreft. Det opplyser klubben hans på sine nettsider.

– Stefan Lainer vil være borte fra kamper i flere måneder. Etter undersøkelser har den 30 år gamle høyrebacken fått konstatert lyndekreft, skriver klubben.

Videre opplyser de at han skal gjennom fleres måneder med behandling, men at kreften ble oppdaget tidlig og at det er «ekstremt gode sjanser» for at han kan fortsette karrieren som fotballspiller.

Laner har spilt 38 kamper for Østerrikes landslag og har fått over 100 kamper for Borussia Mönchengladbach.