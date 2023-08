Norsk VM-håp påkøyrt på sykkeltur – sjåføren stakk av

– Det kunne ha enda skikkeleg ille.

Det fortel landslagsroar Lars Benske til NRK dagen etter den dramatiske hendinga.

– Eg fekk fronten av bilen inn i meg, og eg gjekk rett på trynet, forklarer 22-åringen vidare.

Dei norske eliteutøvarane er i Nord-Italia for å lade opp til VM i starten av september, og måndag tok Benske og to lagkameratar ei ettermiddagsøkt på sykkelen.

– Vi kom ned ei bakke i høg fart, og det stod ein del bilar parkert langs vegen. Éin av dei byrja å rygge, køyrde så framover, før bilen svinga raskt inn til høgre for å parkere igjen. Då låg eg i blindsona, skildrar roaren.

– Heilt paff av at ho berre stakk av

Samanstøyten var ikkje til å unngå. Benske fekk fronten rett i sida, han deisa ned i asfalten, og sykkelen vart liggjande fleire meter framfor han.

– Eg vart veldig skremd, men eg var full av adrenalin, så eg reiste meg opp for å snakke med sjåføren. Men ho tok berre ein runde for å sjekke at bilen var i orden, og så drog ho, fortel Benske.

– Eg vart heilt paff av at ho berre stakk av, legg han til.

SYKKELSELFIE: Benske og dei andre roarane tar ofte ettermiddagsøkta på sykkel. Det har gått bra – fram til no. Foto: Privat

Hendinga skjedde rett framfor ein fortauskafé, og ifølgje Benske strøymde det til med folk som ville høyre korleis det gjekk med han.

– Det var mange som tok bilete, og som sa at dei kan vere vitne, dersom eg vel å melde det til politiet, fortel VM-håpet.

Dei tre norske roarane kom seg tilbake til leiren. Der vart såra reinsa og plastra opp, og Benske fekk debrifa med støtteapparatet.

– Heldigvis går det fint med meg. Eg har skrubbsår, er forslått og sykkelen er litt smadra, men eg trena som normalt i dag.

Skal kontakte politiet

Benske har førebels ikkje meldt hendinga, men han vurderer å gjere det.

Sportssjef Daniel Berge seier at dei uansett skal ta kontakt med lokalpolitiet for å informere om hendinga.

– Dei køyrer jo som galningar her nede, det er vi vant med. Men då sjåføren berre drog etter at uhellet var ute, då må vi seie frå, seier han til NRK.

– Lars var «shaky» og gul og blå, men han har vore heldig, så dette skal ikkje ha noko å seie for VM.

SPORTSSJEF: Daniel Berge. Foto: Javad Parsa / NTB

I hundredelane før det small, var det nemleg berre éin ting Benske tenkte på: VM.

Saman med makkar Ask Tjøm hadde han ein kjempesesong i lettvekt dobbeltsculler i fjor. Verdscupsigeren i Poznań var berre éin av fleire topplasseringar, og i september ligg det både VM-suksess og OL-billett i potten.

– Det var det einaste eg tenkte på. Vi er i veldig god form, vi drøymer om medalje, og VM er ekstra viktig i år, ettersom det OL-kvalifisering i tillegg.

Den norske duoen må hamne blant dei sju beste for sikre ein startplass i Paris 2024.

RADARPAR: Lars Benske og Ask Tjøm er i VM-form. Her fotografert etter éi av topplasseringane i fjor. Foto: Philipp Schmidli / AP

PS: VM blir arrangert i Beograd frå 3.–10. september.