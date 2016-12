Norsk utklassingsseier – men Weng nekter å være ankerkvinne igjen

Klokken 15.40 kunne Heidi Weng og de norske jentene strekke armene i været å juble etter å ha knust all motstand på årets første verdenscupstafett.

Norge var nesten ferdig med feiringen da Finland gikk i mål – 50 sekunder etter. Sverige ble nummer tre.

ANKERKVINNE: Heidi Weng. Foto: Gian Ehrenzeller / Ap

Heidi Weng gliste bredt etter seieren, men innrømmer at hun var ganske nervøs før start. Hun «måtte» nemlig ta sisteetappen etter å ha vunnet gårsdagens fellesstart.

– Det var ikke så skummelt når jentene gjorde det så bra. Jeg slapp spurtoppgjør. Sist jeg gikk siste etappe på Lillehammer turte jeg ikke å gjøre noen ting. Nå fikk jeg «high-five» av publikum og hadde det litt moro, sier Weng til NRK.

– Frister det til gjentakelse, Heidi?

– Nei, ikke når det virkelig gjelder, svarer Weng, som har vært verdens beste langrennsløper til nå i år.

Kjempeetappe av Østberg

Etter søndagens seier står Norge med ti strake verdenscupseire i stafett. Marit Bjørgen og co. har ikke tapt en kvinnestafett i verdenscupen siden 2009. Da vant Sverige.

Ingvild Flugstad Østberg sikret de norske jentene et kjempeutgangspunkt på den første etappen. 26-åringen gikk rett i tet og fikk tidlig en luke til konkurrentene. Allerede da ble det klart at stafetten aldri kom til å bli spennende med tanke på seieren.

Da Østberg vekslet med Marit Bjørgen, ledet Norge med et halvt minutt.

– Jeg var pissnervøs før start, men det gikk veldig bra, sier Ingvild Flugstad Østberg om sin etappe.

– Hvorfor var du så nervøs?

– Jeg ville ikke skuffe de andre. På stafett går man for et lag og ikke for seg selv. Jeg ville ikke svikte de andre, svarer Østberg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SEIERSGLIS: Heidi Weng, Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga gliste bredt etter seieren. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

Gleder seg til å dra hjem

Men Østberg sviktet på ingen måte. Det gjorde heller ikke Marit Bjørgen, Ragnhild Haga eller Heidi Weng.

Nå gleder de norske jentene seg til å komme seg hjem til kjærester og barn etter å ha vært lenge på reise.

– Jeg måtte gå fort i dag sånn at Marit kunne komme seg hjem til sønnen Marius. Hun har savnet ham hele uka, gliser Østberg.

– Dette var en veldig bra stafett av oss. Nå blir det bra å komme hjem, legger Bjørgen til.