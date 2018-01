– Vi har nok satt oss litt i respekt i dag for de andre nasjonene. De vet nå at vi ikke er uredde og ikke er redd for å bare gå fra dem i front, sa Johannes Thingnes Bø om den solide seieren.

For da Emil Hegle Svendsen sendte Johannes Thingnes Bø ut på den siste etappen sammen med franske Antonin Guigonnat og italienske Therry Chenal var det mye som skulle gå galt for at ikke stryningen skulle sikre norsk stafettseier.

Og stryningen gikk knallhardt ut og viste konkurrentene ryggen allerede i den første motbakken.

– Jeg er ganske trygg og selvsikker når jeg går ut på siste etappe, sa ankermannen til NRK etter målgang.

En god generalprøve før OL

Det var et godt fornøyd stafettlag etter seieren. Stafetten i Ruhpolding var den store generalprøven for det som skal være det norske OL-laget i Pyeongchang i februar.

– Det var en god følelse. Jeg tar gjerne samme løpsopplegg neste gang det er stafett, sa Thingnes Bø etter seieren med et klart hint til stafetten i OL.

– Det var en veldig bra stafett av oss i dag, sa en godt fornøyd Emil Hegle Svendsen som mener at dagens lag er det som bør få tillit også i OL.

Det mener også Johannes Thingnes Bø.

– Vinner du generalprøven så skal du ikke skifte ut for mye, sier stryningen på spørsmål om dagens lag bør gå i OL.

SEIERSGLIS: Det som etter all sannsynlighet blir det norske OL-laget på skiskytterstafetten jubler for seier i Ruhpolding. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Kristiansen har funnet OL-laget

Også skiskyttertrener Egil Kristiansen var godt fornøyd med generalprøven og bekrefter til NRK at det er de fire som gikk i dag som er det norske OL-laget.

– Hadde OL-stafetten vært i dag så er det laget som gikk i dag som hadde gått.

Lars Helge Birkeland var det ene spenningsmomentet på dagens stafett og måtte bevise at han fortjente å være førstemann ut for Norge også på en OL-stafett. Han leverte varene og kom på andreplass på sin etappe.

– Hvis alt går etter planen føler jeg vi har et bra lag med dem som gikk i dag, sier Norges førstemann.

Fikk nerver

Inn til siste skyting hadde Thingnes Bø gått så fort i sporet at han ledet med hele førti sekunder.

Da fikk Norges ankermann problemer. To bom og to ekstraskudd gjorde at den ellers så iskalde stryningen kjente på nervene.

– Nervene kommer veldig på stående der og det var tøft for meg i dag. Jeg skal innrømme det, sa Thingnes Bø om de to bommene.

Han fikk likevel blinkene ned og kunne gå inn til en suveren seier. Norges ankermann tok seg også tid til å skryte av lagkameratene.

– Lars Helge er knallbra. Tarjei har masse energi på lager og Emil er solid hele veien.