Thodesen, som har trent en rekke norske klubber, skal trene Helsingfors (HIFK) i den finske ligaen. Det bekrefter han overfor NRK.

– Dette er en perfekt utfordring for meg akkurat nå, forteller Thodesen.

Klubben har nettopp rykket opp til den finske eliteserien og hovedstadsklubben spiller kampene sine på nasjonalarenaen.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt, sier treneren.

Erfaren trener

Thodesen startet som keepertrener i Lyn i 1990. Han ble siden kåret som årets trener i 2006 som Sandefjordtrener etter å ha ført laget opp fra 1. divisjon til Eliteserien. I 2018 var han trener for Hønefoss i en kort periode før han nå altså havner i den finske hovedstaden.

Han var også assistent for Teitur Thordarson i Estland og Brann, og det var jobben i Estland som til slutt skaffet ham trenerjobben i Finland.

– Det var en agent jeg kjente fra tiden i Estland og som også kjente Helsingfors som tipset klubben om meg, sier han.

Dårlig tid

– Når begynner du?

– Så fort som mulig. Jeg er i Nigeria på et oppdrag, og så jeg skal bare hjemom for å hente noen varmere klær enn jeg har nå. Så får jeg komme meg til Helsingfors så fort som mulig.

– Klubben spiller cuprunde 29. januar innendørs, og da har jeg i beste fall vært der 12–13 dager, så det blir spennende, legger han til.

Han tar ikke med seg norske assistenttrenere eller andre nordmenn til støtteapparatet i den finske klubben.

– Det var ikke mulig på kort sikt, men i den grad at Finland er interessant for norske spillere, så kan det være en grei plass å begynne. Men jeg har det inntrykket at lønnsnivået er lavere både for spillere og trenere, forteller han.