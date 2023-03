VM-kongen Simen Hegstad Krüger og milslukeren Hans Christer Holund fikk ikke gå femmila i VM, mens Iver Tildheim Andersen ikke ble uttatt til mesterskapet.

Likevel var det den trioen som kjempet om pallplassene under femmila i Holmenkollen. De ristet av seg Johannes Høsflot Klæbo og co. etter 30 kilometer, og danset seg lekent gjennom folkehavet på toppen av Oslo.

Krüger var åpen om at han var «oppgitt» etter å ha blitt vraket til VM-femmila, og gikk revansjelystent til verks. På tampen av det lange løpet, inn mot stadion, klarte han å få en luke til Holund, og i målområdet ble han ønsket velkommen av et ellevilt jubelbrøl.

– Jeg tror det betyr mye. Han fikk ikke gå femmila i VM, men han er i kanonform. Han virker å være sterkest underveis og vi ser avslutnignen. Dette var åpenbart viktig for Krüger. Han var den klart beste femmilsløperen her i dag, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland om Krügers revansje.

Tildheim Andersen måtte slippe den sterke duoen og ble til slutt også hentet inn av resten av Martin Løwstrøm Nyenget som kom på 3. plass.

TRIO: Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Iver Tildheim Andersen fikk en luke på femmila. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Verste resultatet i historien

Det var en enorm norsk dominans i Kollen, der samtlige av topp ti hadde rød, hvit og blå skitrikot.

– Det kan bli det beste resultatet, eller skal vi si det verste resultatet i historien, dette her, sier Torgeir Bjørn om den norske totaldominansen.

– Det er egentlig en håpløs liste, legger han til.

Under herrenes femmil i Holmenkollen ble det satt en ny bunnotering da bare 36 menn stilte til start. På 2000-tallet var 45 startende fra 2019 tidligere det laveste.

– Det er fantastisk at vi har så mange gode herrer, men interessen for langrenn internasjonalt, er det kanskje ikke helt heldig for, mener Therese Johaug.

NORSK DOMINANS: Klæbo drar en rekke nordmenn gjennom folkehavet i Oslo. Foto: Geir Olsen / NTB

Blant topp 30 i verdenscupen var det bare ni utøvere som stilte til start lørdag. Dermed var det bare Andrew Musgrave og Florian Notz av utlendingene som snek seg inn blant topp 13.

– Lusetempo

20 kilometer ut på femmila besto tetgruppen fortsatt av langt over 20 utøvere. Lørdagens renn minnet mer om en søndagstur, noe som overrasket ekspertene.

– Det er et lusetempo til å være femmila i Kollen. De som har utholdenhet har ikke motet til å kjøre og de bør ikke vente mye lenger, sa NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

Han mente at løpere som Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund burde prøve å riste av seg Johannes Høsflot Klæbo og verdensmester på femmil Pål Golberg.

FOLKEFEST: Det var mange som hadde møtt opp i Holmenkollen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det overrasker meg veldig at de ikke prøver å kjøre. Desto lenger de går i gruppe, desto større fordel er det for spurtkanonene, sa Therese Johaug.

Men Krüger og Holund hadde en plan.

Taktisk genistrek

For duoen var de eneste som gikk inn til skibytte midtvveis. Riktignok dannet det seg en luke opp til Klæbo og co., men med nypreppede ski tok det bare fem kilometer før Krüger og Holund igjen var i teten.

Derfra fortsatte de bare å øke til konkurrentene, og bare Iver Tildheim Andersen klarte å holde følge videre.

Da resten byttet ski én runde senere, var avstanden opp blitt over 35 sekunder.

– De satte de andre konkurrentene i offside, mener Aukland.

– De gjorde helt rett. De utnyttet sine styrker og kunne hjelpe hverandre til å unngå spurten som hadde kommet hvis Klæbo og Golberg var med, supplerer Johaug.

Bunnotering for femmila

Det vekket oppsikt da bare 39 utøvere stilte til start til kvinnerennet i Davos tidligere denne sesongen. Mange nedprioriterte rennet og Storbritannias trener slo alarm.

– Det er ikke bra for produktet langrenn, sa Jostein Vinjerui og pekte på manglende økonomi hos enkelte nasjoner som en del av årsaken.