Norsk Toppfotball møtte klubber

Dalglish: – Må fullføre serien

Sir Kenny Daglish, som både har spilt for Liverpool og trent klubben, skriver i sin spalte i den skotske avisen The Sunday Post at man må gjøre alt for å få fullført de hjemlige seriene i England og Skottland.





– Det ville ikke være fair om sesongen ble stoppet og satt på null. Alle med et hjerte for fotball, vil være enig i at det ikke vil være riktig, skriver 69-åringen.



Liverpool leder Premier League suverent og kan ta sin første ligatittel på 30 år. I Skottland har en annen klubb Dalglish har spilt for og trent, Celtic, et klart forsprang.