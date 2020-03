Eliteserien nær permitteringer: – En katastrofe for norsk fotball

Norsk idrett ber om strakstiltak

Norges Idrettsforbund opplyser at estimert totalt økonomisk tap for perioden 5. mars til 31. mars relatert særskilt til avlyste idrettsarrangementer utgjør om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap. NIF skriver i pressemeldingen at de har store forventninger til de statlige økonomiske tiltakspakkene som regjeringen nå legger frem, og som skal bidra til å sikre både næringsliv, idretten og frivillighetens fremtid.



– Vi har mottatt innspill fra Norges idrettsforbund og en rekke andre organisasjoner. Regjeringen tar de utfordringene koronatiltakene har for kultur, frivillighet og idrett på alvor, og vurderer nå ytterligere tiltak som kan avhjelpe situasjonen. I helgen kunngjorde jeg at alle frivillige organisasjoner under alle departementet vil beholde statlige tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Samtidig vil vi fortsette å jobbe hardt fremover for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren, sier idrettsminister Abid Raja til NRK.