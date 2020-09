Norsk sykkelprofil dropper VM

Den norske proffrytteren Amund Grøndahl Jansen har sagt nei til kjøre sykkel-VM i Italia som begynner 24. september. – Jeg er sliten etter Touren, og med et hektisk rittprogram utover høsten velger jeg å ikke kjøre VM. Ettersom løypen heller ikke er av det slaget jeg liker best, ser jeg for meg at noen andre vil ha langt større glede av å sykle VM. Ønsker alle mine landsmenn/kvinner lykke til!, skriver syklisten på Twitter