Norsk sykkelproff var den siste som pratet med stortalentet: – Skal hedre ham resten av karrieren

– Jeg våknet klokka fire i natt, og var sikker på at jeg hadde våknet fra et mareritt. Jeg fant fort ut at det ikke stemte. Det er uvirkelig egentlig, det har ikke gått opp for oss, sier den norske proffsyklisten, Carl Fredrik Hagen, til NRK.

Mandag kveld bekreftet det belgiske profflaget Lotto Soudal at deres rytter, det unge belgiske talentet Lambrecht, hadde omkommet.

– Det var bare sjokk, det skal ikke være mulig. Det er sånn du leser om alle andre, men du tenker ikke at det skal skje deg, forteller Hagen.

– Jeg var den siste han pratet med

22-år gamle Lambrecht krasjet underveis på den tredje etappen av Polen rundt. Den unge belgieren skal ha truffet en betongkulvert med 50 kilometer igjen til mål. Like før satt han i feltet med Hagen.

MISTET LIVET: Bjorg Lambrecht veltet på den tredje etappen av Polen rundt, og livet stod ikke til å redde. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Hva gikk gjennom hodet ditt i dag?

– Det er en blanding av alle minnene jeg har skapt med Bjorg allerede. Selv om dette bare er den første sesongen min i laget, så hadde vi en veldig god kjemi allerede fra første dagen vi møttes. Så det er alle minnene og alle fremtidsplanene vi hadde sett for oss, forteller Hagen og fortsetter:

– Også er det ikke til å unngå bildet av det som skjedde i går. Jeg så han i sidesynet mitt da han krasjet, han satt på hjulet mitt. Jeg var den siste han pratet med.

Hagen forteller videre at han ropte ut på lagets radiokommunikasjon, og at han slapp seg bakerst i feltet for å vente på kameraten og lagets kaptein, men han kom ikke.

– Jeg fikk en følelse etter hvert at dette ikke var et vanlig skrubbsår.

Lambrecht ble fraktet til sykehus, men livet stod ikke til å redde.

– Ekstremt tøff dag

Den fjerde etappen etappe ble nøytralisert og rytterne trillet gjennom de 133 kilometerne for å vise sin respekt til Lambrechts, hans familie og venner.

– Dagen i dag har vært veldig spesiell, ekstremt tøff. Vi er veldig glad for at vi stilte til start i dag og syklet etappen, selv om den var nøytralisert. Det var viktig for oss rytterne, støtteapparatet og hele laget, forteller Hagen.

For Hagen ble det en dag i minnet om både én lagkamerat og en god venn. De to klatresterke rytterne har kjørt et likt rittprogram siden mai, og tilbrakt mye tid sammen.

Det var også planene fremover.

– Jeg skrøt fælt av mine treningsruter på hytta og hjemme på Oppegård, og at han måtte komme dit neste år for å trene.

– Han kommer alltid til å være med meg

Bjorg Lambrecht fikk aldri muligheten til å besøke Hagen i Norge, han fikk heller aldri muligheten til å vise verden hvor god han kunne blitt.

– Han var en livsglad person som levde drømmen sin. Han elsket å sykle, forteller Hagen og fortsetter:

– Jeg skal sykle for å hedre Bjorg resten av karrieren. Han kommer alltid til å være med meg.

HEDRET: Den fjerde etappen av Polen rundt ble nøytralisert og dedikert til Lambrecht. Foto: STR / AFP

Talentet Lambrecht ble nummer to under fjorårets U23-VM i Østerrike. Han ble nummer fire i årets utgave av sykkelklassikeren La Flèche Wallonne. Rittet ble vunnet av Julian Alaphilippe.

Omtalt som den neste store belgiske klatreren, viste Lambrecht seg frem også i Norge, da han vant én etappe under fjorårets Tour des Fjords.

Sammen med Carl Fredrik Hagen skulle de to utgjøre en trussel i fjellene.

– Vi hadde planer om å utfylle hverandre i mange ritt i framtiden. Jeg er en seig rytter som kan holde høy fart lenge, mens han har den beste avslutningen.