Det var Knut Knudsen som sist var i ledelsen i Giro d'Italia (Italia rundt). Sammen med Tour de France (Frankrike rundt) og Vuelta a España (Spania rundt) utgjør det de tre store treukersrittene i sykkelsporten.

Knudsen hadde ledertrøya i både 1975 og 1981 og tirsdag var det Andreas Leknessund som skrev seg inn i norsk sykkelhistorie etter en andreplass på tirsdagens etappe.

Etter målgang kom også tårene for Leknessund, som med den rosa ledertrøya hadde sin største dag på sykkelsetet.

I intervju med Eurosport like etter målgang fikk Leknessund beskjed om at det var offisielt at han hadde tatt over ledertrøya.

– Det er superspesielt for meg. Jeg gikk selvfølgelig for seieren, men visste at rosa også var mulig, sier Leknessund til Eurosport.

FORRIGE NORDMANN I ROSA: Knut Knudsen. Foto: NTB

23-åringen kom seg med i bruddet på den fjerde etappen, som holdt hele veien inn. I kampen om etappeseieren viste han styrke i den siste stigningen.

Med et par støt på vei oppover ristet han seg av den ene konkurrenten etter den andre og med én kilometer igjen av bakken gikk han solo.

Franskmannen Aurélien Paret-Peintre kom seg opp til Leknessund noen hundre meter før toppen og dermed gjensto det tre kilometer i lettkjørt terreng.

HADDE LUKE: Andreas Leknessund så en stund ut til å være på vei mot en soloseier, men det holdt akkurat ikke for nordmannen. Foto: LUCA BETTINI / AFP

I spurten om etappeseieren mellom de to var Paret-Peintre sterkest, men det ble likevel en stor dag for Leknessund som kjørte seg inn i den rosa ledertrøya.

– Jeg hadde et angrep der jeg ga alt for å hekte ham av. Leggene mine gjorde vondt, men det er superspesielt å kjøre i rosa. Det var målet før etappen, men som alle vet er det vanskelig. Sykling er tøft, så å klare det er utrolig, sier Leknessund.

Norske ryttere i ledertrøyen i et treukersritt Ekspandér faktaboks Følgende nordmenn har båret ledertrøyen i ett av de tre store treukersrittene (Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España): Giro d'Italia: 1975: Knut Knudsen - to dager

1981: Knut Knudsen - én dag

2023: Andreas Leknessund - ? Tour de France: 2004: Thor Hushovd - én dag

2006: Thor Hushovd - to dager

2011: Thor Hushovd - syv dager

2020: Alexander Kristoff - én dag Vuelta a España: 2006: Thor Hushovd - tre dager

2021: Odd Christian Eiking - syv dager

Mil på mil med bruddkamp

Etter massespurter på de siste to etappene i Giro d'Italia, ble det tidlig klart at det var flere lag som ønsket en bruddseier på den fjerde etappen i rittet.

Leknessund og lagkamerat Harm Vanhoucke var blant dem som prøvde utallige ganger, men gang på gang ble det også kjørt inn igjen.

Rogalendingen Sven Erik Bystrøm (Intermarché Circus Wanty) var blant dem som tettet en av lukene opp til en bruddgruppe med Leknessund. Men i utforkjøringen ned fra etappens første kategoriserte stigning, Passo delle Crocelle, angrep Leknessund på ny.

Da rytterne kom ned i bunn, etter 85 kilometers kjøring, var bruddet på syv ryttere etablert.

TOMT I BEINA: Leknessund hadde ikke krefter igjen til å gjøre noe med spurten til Paret-Peintre. Foto: JENNIFER LORENZINI / Reuters

Av dem var Leknessund best plassert i sammendraget.

– Jeg har lyst til å prøve å komme meg i bruddet. Kommer jeg der, så skal jeg tenke på etappeseieren og maglia rosa (den rosa ledertrøya) ligger også der (i potten). Det kommer ikke til å bli lett, men jeg skal forsøke, sa Leknessund selv til Discovery før etappen.

Nordmannen var ett minutt og 40 sekunder bak sammenlagtleder Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) før etappen. Det belgiske laget kontrollerte lenge avstanden opp til bruddet på mellom tre og et halvt og fire minutter, men før etappens siste stigning gikk det roligere.

Inn i den siste bakken, Colle Molella (9,7 kilometer à 6,1 prosent), hadde bruddet nærmere fem minutter ned til feltet. Toppen der var kun tre kilometer fra mål og for Leknessund endte dagen med en rosa ledertrøye.

Bruddkonge i 2022

Leknessund har i lang tid vært kjent som ett av de største norske sykkeltalentene. I 2017 ble tok han gull på tempoen i junior-EM og som 20-åring tok han sitt første NM-gull som senior da han vant NM-tempoen i 2019 – noe som ble fulgt opp med EM-gull på tempo i U23-klassen året etter.

Tromsøværingen signerte med verdenstour-laget Team DSM før 2021-sesongen. Etter en litt variabel debutsesong i profflaget, fikk han et gjennombrudd i fjor. Da tok han karrierens første seier i et verdenstourritt med seier på den andre etappen i Tour de Suisse etter et solobrudd.

I etterkant fikk han også sjansen i Tour de France, hvor han viste seg frem på flere av etappene i siste halvdel, før han på sensommeren vant Arctic Race of Norway etter en ny bruddseier på den siste etappen.

Og det var igjen i brudd at muligheten bød seg for Leknessund tirsda og som gjør at han nå leder Giro d'Italia, 28 sekunder foran Evenepoel.

