– Han er helt unik, sier juniorlandslagstrener Kai Lexberg til NRK om Hagenes.

18-åringen var nemlig fullstendig overlegen i avslutningen av juniorenes landeveisritt i VM.

Med seks kilometer igjen å sykle, avgjorde Hagenes fellesstarten med en maktdemonstrasjon. Dermed sikret han Norges første medalje i VM i sykling så langt.

BLANK I ØYENE: Kai Lexberg var tydelig rørt da han snakket om dagens gull og Per Strand Hagenes. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Lexberg som har jobbet med juniorlandslaget siden 2013, og på NTG Kongsvinger før det, har sett sin del av norske sykkeltalenter.

På spørsmål om Hagenes sitt talent trekker først og fremst frem fysikken og mentaliteten, men også en imponerende motor etter allsidig trening fra blant annet langrenn.

Ikke minst har 18-åringen en uvanlig kraft i pedalen for alderen.

– Den trøkken som junior ... Det eneste vi har sett i den alderen, er vel Thor (Hushovd). Vi må nok dit. Vi vet jo hvordan det endte, og så får vi se hvordan det går – uten å legge for mye press på ham. Det er viktig at han har gode folk rundt seg, for det medfører jo et press å bli juniorverdensmester, sier Lexberg til NRK.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad gikk så langt som å kalle ham en «gudegave».

Planla rykk

Ingen klarte å henge med da Hagenes bestemte seg.

Først dro han en liten gruppe opp til tet-trioen som hadde stukket av.

Så, mer eller mindre alene, sørget han for at tetgruppen gikk fra tre til syv ryttere.

– Jeg måtte tette luka til utbryterne. Så jeg måtte kjøre hardt i bakken før også. Jeg satt der med tre franskmenn, så jeg visste det ble vanskelig. Men jeg visste også at jeg skulle ta den svingen først og gå for det. Jeg hadde en franskmann på hjulet, men jeg så bakover at jeg fikk meter på meter. Da var det bare å krumme nakken og kjøre så hardt jeg kunne til mål, sier Hagenes i et intervju vist på TV 2.

– Kjører helt etter boka

Etter å ha ligget i gruppa i noen kilometer igjen, rykket han i den nest siste bakken i løypa. I det han satte inn sitt rykk, gikk det en velt bak ham.

GULL: Per Strand Hagenes syklet alene over målstreken i Belgia fredag formiddag. Foto: David Stockman / AFP

– Han bare tømmer seg for krefter. Det er fantastisk taktisk kjørt av Hagenes. Han har spart på kreftene i hele dag, kommenterte TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad på TV 2s sending.

Derfra og inn kjørte Hagenes solo og hadde god kontroll.

– Han har kjørt helt etter boka. Han har hatt full kontroll hele veien. Alt går foreløpig etter planen. Han klinket til akkurat da han måtte, mente Kaggestad.

Dermed sikret han også tidenes første norske VM-gull i juniorklassen.

– Jeg visste det var mulig da jeg så løypeprofilen. Jeg vet jeg er gode i sånne korte bakker. Jeg har gjort det bra i sånne løyper før og i år. Å få det til er helt utrolig. Jeg lå i senga i går og merket jeg fikk høy puls da jeg tenkte det var mulig å ta gullet, sier Hagenes.