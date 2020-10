Norsk supertalent dundret inn seier: – Får frysninger av å se på ham

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Braathen lå på 5. plass etter den første omgangen i storslalåmåpningen i Sölden, og i 2. omgangen leverte han enda bedre.

20-åringen gjorde en liten feil underveis, men resten av kjøringen var særdeles offensiv. Gino Caviezel, som ledet etter 1. omgang og var sist ut av utfordrerne, var tydelig nervøs og klarte ikke innfri.

Braathen tok dermed sin aller første seier blant de aller største gutta. Det var samtidig Norges første seier i Sölden siden Aksel Lund Svindal vant der i 2007.

– Jada, skrek Braathen da han kom inn til ledelse fra femteposisjon.

PALLEN: Braathen vant foran to sveitsere i Sölden. Foto: Joe Klamar / AFP

– For mye å be om

Braathen var til slutt 5/100 foran sveitsiske Marco Odermatt og ytterligere 41/100 foran Caviezel på Rettenbachbreen.

– Dette er for mye å be om. Jeg vet jeg er mentalt sterk og at jeg er god teknisk. Jeg visste at jeg kunne komme på pallen, men, mann, dette er helt utrolig, sier han i det offisielle seiersintervjuet, vist på TV 2.

Da reporteren spurte om vi fikk et lite blikk inn i fremtiden siden Braathen og det sveitsiske talentet Odermatt tok de to øverste plassene på pallen, var svaret:

– Det kan du vedde på!

JA, VI ELSKER: Lucas Braathen sang med fra toppen av pallen da den norske nasjonalsangen ble spilt i Sölden. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

– Frysninger

NRK- og TV 2-ekspert Nina Haver-Løseth tror dagens seier bare er begynnelsen for Hokksund-mannen.

IMPONERT: NRK- og TV 2-ekspert Nina Haver-Løseth. Foto: Tommy Barstein

– Jeg får frysninger av på se på ham. Du ser han er sulten på å kjøre fort, sier hun på TV 2s sending.

– Den kommer tidlig i karrieren. Det er en vanvittig sterk prestasjon. Den kjøringen han viste med en feil i tillegg, og måten han ga gass... Jeg blir sittende helt stum. Det er helt fantastisk, sier hun videre.

Braathen slo på mange måter igjennom i Sölden sist sesong. Da ble han nummer ti. I år tok han steget helt opp.

Henrik Kristoffersen var best av de norske etter den første omgangen, med sin 3. plass, men fikk det ikke helt til i den andre omgangen, og endte på en delt 5. plass.

BARE NESTEN: Henrik Kristoffersen hadde ikke helt fullklaff. Foto: Giovanni Auletta / AP

Uheldig Kilde

Leif Kristian Nestvold-Haugen beholdt sin 8. plass etter 1. omgang. Fabian Wilkens Solheim kjørte ut i den andre omgangen.

Sist sesongs verdenscupvinner sammenlagt, Alexander Aamodt Kilde, startet friskt fra startnummer tre i 1. omgang og passerte som bestemann på første mellomtid. Kanskje ble det for friskt, for Kilde kjørte ut før han kom ned til andre mellomtid.

– Jeg kom skikkelig godt i gang, men så skled skoen, jeg kom borti med staven og bindingen gikk av. Det er små marginer. Det var ikke slik at jeg satset for mye, sa Kilde til TV 2.