Norsk supertalent «tvinges» til Sverige

Klæbo har kjøpt hytte

Johannes Høsflot Klæbo (22) har kjøpt hytte på Skeikampen i et område hvor han har lagt ned flere hundre treningstimer på ski, skriver NTB. Klæbo omtaler stedet som «perfekt for trening og avslapning», og 22-åringen regner med at hytta står klar for innflytting i juli.