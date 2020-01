Norsk superopphenting då Eckhoff vann nervedrama

I 2016 var det Marte Olsbu Røiseland som imponerte med ein strålande sisteetappe i VM på heimebane og gjekk inn til eit overraskande VM-gull i Holmenkollen. I dag var sigeren mindre overraskande, men ankerkvinna var ny.



Tiril Eckhoff leverte ein strålande sisteetappe i hard konkurranse med Frankrike og Sverige. Laga kom likt inn til siste skyting, men ut frå standplass var Eckhoff åleine i tet.

– Berre til å leike seg

Eckhoff hadde tatt over ansvaret som Røiseland har brukt å ha, og viste at Noreg har fleire ankerkvinner dei kan stole på. Røiseland gjekk Noreg opp i tet på sin tredje etappe, og sendte Eckhoff ut med ei knapp leiing.

– Det var veldig spennande. Eg er veldig godt nøgd med etappen min. Brukte kanskje eit for mykje ekstraskot, men det var deilig å kunne gje Tirill eit godt utgangspunkt, sa Røiseland etter etappen sin.

– Håper Tirill tek seg tid til å nyte det, og no er det berre til å leike seg med konkurrentane, sa den erfarne ankerkvinna.

Og det var nettopp det Eckhoff gjorde. Ho nøya seg med eit ekstraskot på siste skyting, mens svenske Hanna Øberg og franske Justine Braisaz måtte bruke fleire ekstraskot. Eckhoff gjekk ut frå siste skyting med sju sekund ned til Øberg. Avstanden berre auka ut på siste etappe i dei isete løypene i Oberhof, og Eckhoff kunne gå i mål til Noregs tredje stafettsiger denne sesongen av tre moglege.

– Det er rått, og me har ein skikkeleg bra lagkultur, sa den eldste på laget, Synnøve Solemdal etter målgang.

Ho leverte sjølv ein god etappe, trass tre ekstraskot på første etappe.

– Eg er stolt av laget i dag, sa Røiseland etter målgang, og viste til at det var dårlege skytetilhøve i Oberhof i dag, men at Noreg klarte å unngå strafferunden.

God innsats av Tandrevold og Solemdal

Sveits har overraska på stafettane tidlegare denne sesongen, og låg lenge veldig bra an i dagens stafett. Med ein strafferunde på Aita Gasparin på tredje etappe førte sveitsarane langt ned på lista, og dei enda til slutt på femteplass.

Synnøve Solemdal starta for Noreg og trass litt trøbbel på ståande skyting klarte ho å henge med i løypa og veksla på ein åttande plass. Også Ingrid Landmark Tandrevold fekk tre bom på sin andreetappe, og ho tapte fleire sekund til teten på andre etappe. Likevel gjekk ho Noreg opp til ein sjetteplass.

Marte Olsbu Røiseland gjekk ein strålande etappe i den snøfattige løypa i Oberhof. Ho måtte tole to bom på ståande skyting, men gjekk Noreg opp i leiing på sisterunden og sendte Eckhoff ut i tet.

Den leiinga tok Eckhoff godt vare på, og ho auka leiinga ned til Sverige på andreplass på sisterunden. Frankrike fekk tredjeplass, mens Tyskland klatra seg opp til ein fjerdeplass.

Sidan januar i fjor har det norske laget teke fire verdscupsigrar i stafett, og dei har aldri vore dårlegare enn nummer to. Det står i sterk kontrast til resultata det norske kvinnelandslaget brukte å ha på stafett.

Då Noreg vann eit overraskande VM-gull i stafett i 2016 hadde dei ikkje vore på pallen på to år. No er alt snudd opp-ned, og Noreg har altså ikkje vore utanfor pallen på over eit år.