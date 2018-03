Norsk suksess i mesterligaen: – Veldig viktig

Snøt Stabæk for Kina-millioner: – Tror de er litt glade for at jeg ble

NADDERUD (NRK): Ohi Omoijuanfo (24) har ikke angret ett sekund på at han avslo giganttilbudet fra Kina. Nå tror han at også Stabæk er glad for at han ble værende.