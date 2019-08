De er bestevenninner, landslagskollegaer og i verdenstoppen i rifleskyting. Men Jenny Stene (21), Jeanette Duestad (20) og Katrine Aannestad Lund (24) er også konkurrenter.

– Du får litt godfølelse på at «denne OL-plassen er min» når du tar den, men samtidig vet du godt at den ikke er det, sier Annestad Lund.

Kan få OL-drømmen knust

Hun ble skytterdronning på Landsskytterstevnet i 2017, og ble dermed kåret til Norges beste skytter – uansett kjønn. Både hun og Jeanette Duestad har sikret Norge OL-kvoteplass i 50 meter helmatch og 10 meter luftrifle, gjennom å ta medalje i verdenscupen tidligere i år.

Men selv om de har sikret Norge OL-plassene, er det ikke sikkert de får dra til OL selv.

SKYTTERDRONNING i 2017: Katrine Aannestad Lund.

Sportssjef i Norges Skytterforbund (NSF), Tor Idar Aune, er ansvarlig for laguttaket, og i samråd med landslagstrener Espen Berg-Knutsen vurderer de hvem som skal få representere Norge i OL.

– Vi sender de vi tror skyter best i OL. Da legger vi alle vurderinger inn i potten. Det kan føles brutalt, men alle er innforstått med at det er sånn det er. Jeg har vært med på OL-uttak ganske mange ganger, og som regel er det en som har tatt en plass som ikke får være med, forklarer Berg-Knutsen.



– Det er en del av hverdagen, og det eneste skytterne kan svare med er å jobbe godt. Toppidretten er brutal, men skal du bli best i verden må du være best i Norge også, sier Aune som presiserer at uttaket gjøres 1. juni.

Verdensrekordholder kan «kuppe» en OL-plass

En som kan «stjele» en av OL-plassene, er Jenny Stene. I mai satte hun verdensrekord på OL-øvelsen 50 meter helmatch under verdenscupen i München, da hun fikk 1185 poeng – hele tre poeng over den gamle rekorden. Hun var også den første kvinnen som tok seg til finalen i stangskyting på Landsskytterstevnet (i 2015).

I FORM: Jenny Stene (21) har imponert stort i 2019. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– OL hadde vært skikkelig rått. Skulle jeg blitt sendt, og vi bare har de to kvoteplassene, ville jeg jo blitt glad på egne vegne, forteller Stene.

Hun sier at de tre landslagsskytterne har snakket sammen om at det kan bli vanskelig for den som eventuelt blir utelatt fra laget, men at de unner hverandre suksess. Likevel innrømmer Duestad at det hadde vært bittert å se OL fra sofaen.

– Jeg har selvfølgelig veldig lyst til å dra når jeg har tatt en plass. Samtidig er det de som er i best form når uttaket tas som burde dra, fordi vi vil jo selvfølgelig ha medaljer. Og en medalje i OL på en av jentene, vil jo bli litt som en medalje for laget, for vi jobber så godt og tett sammen.

– Et svært, svært krevende uttak

NRKs skyteekspert, Ola Lunde, mener NSF står overfor et utrolig vanskelig valg neste år.

– Nå står de likt alle tre, men jeg vil jo tro at Kathrine og Jeanette ligger best an siden de skaffet kvoteplassene. Samtidig har Jenny et enormt nivå hun også, så det blir et svært, svært krevende uttak.

Aannestad Lund mener derimot at det er lagvenninnene hennes som ligger best an, ettersom de er sterke i begge OL-disiplinene (helmatch og luftrifle), mens hun selv er en «matchskytter».

OFFENSIV SPORTSSJEF: Tor Idar Aune. Foto: NSF

Landslagsledelsen håper de kan slippe å måtte velge mellom skyttertalentene, og påpeker at det fremdeles er tid til å sikre flere OL-kvoteplasser. På herresiden har Henrik Larsen (50m helmatch/10 m luftrifle) og Erik Watndal (skeet) sikret OL-kvoteplasser.

– Og jeg er ganske trygg på at vi kan sikre flere, sier en offensiv sportssjef.