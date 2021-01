Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Holund var regelrett forbannet da han gikk over målstreken etter 30 kilometer med skibytte i Lahti. Han ble nummer seks. Bak Emil Iversen, Sjur Røthe, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger.

– Hva er vitsen?

Og Aleksandr Bolsjunov.

Men Holund hadde en høne å plukke med russeren. Like etter målgang gikk begge de to inn et område der utøverne skifter tøy etter rennene. Lyn-løperen så irritert ut og oppsøkte Bolsjunov.

FÅR KNALLHARD KRITIKK: Aleksandr Bolsjunov, her etter et renn tidligere denne sesongen. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / NTB

– Jeg spurte han egentlig bare hvorfor. Hva er vitsen? Det er ikke der løpet blir avgjort. Det var god plass der. Man kan avgjøre i bakken og på oppløpet og hvor som helst ellers, men i en venstresving er ikke der vi avgjør det.

– Jeg var forbannet. Ikke sint, men mest oppgitt. Han er en såpass god skiløper, så han hadde nok slått meg uansett, men det er andre måter å avgjøre på.

Hendelsen han snakker om skjedde like før målgang. Holund gikk rett i bakken og sikkerhetsnettet i en sving i en utforkjøring med Bolsjunov på bakskiene.

– Det er jo Bolsjunov som kjører meg ned i svingen der. Jeg knekker begge stavene og blir vippet ut i nettet. Da tryner jeg og det samme gjør Bolsjunov. Da er egentlig løpet ødelagt, sier Holund om situasjonen.

«Bra norsk taktikk»

Bolsjunov, for dagen uten tolk i pressesonen, gjorde ett kort intervju med russisk tv etter rennet. Så gikk han smilende forbi det som var av journalister.

Da NRK forsøkte å få en kommentar i forbindelse med Holund-hendelsen, svarte russeren «bra norsk taktikk», smilte enda mer og viste begge tomlene opp. Før han forlot stadionområdet.

– Uforsiktig

Dagens største glis blant langrennsherrene var definitivt Emil Iversen. Men også han blir litt alvorlig når samtalen handler om Bolsjunovs skigåing på fellesstarter. Trønderen svarer «ja, absolutt» på spørsmål om man må holde seg unna russeren i felt.

– Han er veldig god, men kan være litt skummel også. Holund fikk kjenne det på kroppen i dag.

– Han har en lei tendens til å være et missil i feltet, han ser ikke folk og går bare rett gjennom. Det er ikke noe nytt det, men det er kjipt at det går hardt utover Holund. Jeg tror jeg kunne slått Bolsjunov, men vi får se senere i vinter, sier Iversen.

– Gjør han det med vilje?

– Jeg vet ikke, men han er hvert fall uforsiktig.

LØRDAGENS SEIERSPALL: Emil Iversen smiler for seier foran Sjur Røthe og Pål Golberg. Foto: Markku Ulander / AP

– På grensen til utilgivelig

Pål Golberg imponerte stort med nok en pallplass i et lengre distanserenn. Han er enda mer knallhard i dommen over Bolsjunov.

– Hva tenker du om hendelsen med Bolsjunov og Holund?

– Der har Holund null skyld. Det var rett og slett påkjørsel bakfra. Slik ser vi gjerne ikke skjer, men det skjedde. Jeg håper russeren ber om unnskyldning.

– Det som skjer på slutten er nesten på grensen til utilgivelig. Hvis det er en plass du ikke skal passere så er det på yttersiden der. Det er lov å ha med seg hodet.

Krüger falt

Det første verdenscuprennet norske langrennsherrer går i siden november ble i hvert fall innholdsrikt. Også før den dramatiske avslutningen.

Selv om det var et relativt stort felt som lå samlet gjennom de første 15 kilometerne på klassiskdelen, slo det sprekker umiddelbart etter skibyttet.

Det var Sjur Røthe som satte fart ut fra stadion. En større gruppe på ni mann ble senere til 14. Før de siste kilometerne. Da var det bare fem nordmenn og Bolsjunov igjen. De norske gutta hadde gjennom hele løpet forsøkt å gjøre støt mot russeren. Til slutt måtte det et fall til.

Den siste kilometeren før mål ble også dramatisk for en av de norske. Simen Hegstad Krüger falt i den nest siste svingen og var hektet av i seierskampen.

– Jeg var litt ivrig der. Det var endelig en mulighet til å kjempe om verdenscupseier og podium der, så blir jeg på innerski, sier Krüger.

På oppløpet var det ingen tvil. Emil Iversen var sterkest i en heftig duell med Sjur Røthe. Like bak føk altså Pål Golberg inn på en tredjeplass.

Sjette og siste nordmann i troppen gikk seg kraftig opp etter en blytung klassiskdel. Martin Løwstrøm Nyenget gikk til slutt inn til en 16. plass i Lahti.