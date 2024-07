KFUM rystet Bodø/Glimt: Uavgjort etter sen VAR-annullering

Bodø/Glimt trodde seieren var sikret på tampen mot KFUM Oslo, men en VAR-sjekk annullerte målet til Kasper Høgh og sørget for 1-1 i Eliteserien lørdag.

Kampen var den første i Eliteserien siden fiskekaker, tennisballer og bluss på banen gjorde at oppgjøret mellom Rosenborg og Lillestrøm på Lerkendal ble avlyst sist helg.

På Ekeberg ble banen holdt fri for uønskede gjenstander. Dermed kunne oppgjøret fullføres.

Mame Mor Ndiaye ga KFUM ledelsen på dødball etter 24 minutter, men Ulrik Saltnes utlignet like etter pause. Like før slutt var Kasper Høgh raskt framme etter en retur fra keeper, men målet viste seg å være offside. Det bekreftet en VAR-sjekk.

På banen fikk bodøværingene en smell etter 18 minutters spill, da høyreback Brice Wembangomo løp på seg en strekk på baksiden av låret og måtte byttes ut.

Vondt ble til verre for Glimt da KFUM gikk opp til 1-0 seks minutter senere. En presis dødball fra Robin Rasch ble møtt av Ayoub Aleesami i boksen, og på bakerste stolpe klarte Ndiaye å pirke inn 1-0 for Oslo-laget. Ulrik Saltnes utlignet for Bodø/Glimt i den andre omgangen, men den avgjørende scoringen uteble og det endte 1-1. (NTB)