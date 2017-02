– Det er ingen som har dagen.

Det sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn på den fjerde etappen av VM-stafetten, der Norge ikke var i nærheten av å kjempe om medalje.

Det ble åtte ekstraskudd og én strafferunde. Norge ble nummer åtte, to minutter og 22 sekunder bak gullvinner Russland.

– En svart dag for norsk skiskyting, meldte Andreas Stabrun Smith i kommentatorbua da Johannes Thingnes Bø nærmest spaserte opp oppløpet.

Dagens stafett er den svakeste siden 1993.

– En kjempenedtur. Det er egentlig krise for norsk skiskyting, det de gjør på stafetten, er den knallharde dommen fra Ola Lunde.

Intens gullduell

Russland tok gullet foran Frankrike etter en intens duell mellom Anton Sjipulin og Martin Fourcade på sisterunden. Russeren Sjipulin var sterkest og sikret russisk VM-gull, mens Dominik Landertinger sikret en meget populær bronse til hjemmenasjonen Østerrike.

JUBEL-RUSSLAND: Anton Sjipulin feirer VM-gullet.

For Norge ble stafetten raskt et mareritt. Det startet med Ole Einar Bjørndalen, som skulle legge grunnlaget for en norsk festdag. Han bommet to ganger på liggende, og da var det egentlig over for Norge.

Når jeg sprekker sånn er det katastrofalt. Tarjei Bø

Han gikk ut like bak teten, men da sendte ut Emil Hegle Svendsen på andreetappen var han 30 sekunder bak Tyskland, som ledet. Kongen av skiskyting vekslet bak Sverige og Torstein Stenersen, men like foran Japan.

– Det var én bra runde, resten var dårlig. Jeg må jobbe hardt for å holde følge med andre, og taper ti sekunder fra toppen og ned, sier Bjørndalen og legger raskt til:

– Dette var ikke noe god opplevelse.

Svendsen ute av form

Emil Hegle Svendsen har ikke vært i toppslag i VM, og var definitivt ikke i toppslag på andreetappen. Skytingen var bra, men farten i sporet var ikke all verden. Ett ekstraskudd, åttendeplass og Tarjei Bø gikk ut som nummer åtte.

– Formen har ikke akkurat blitt bedre siden sist. Vi skulle hatt en bedre start, sa en utkjørt Svendsen til NRK etter målgang.

– Katastrofalt

Bø startet bra, og serverte fem treff på liggende. På stående var det over og ut for Norges medaljehåp. Han bommet fire ganger, og måtte gå strafferunde.

– Det var dårlig! Når jeg sprekker sånn er det katastrofalt, sier Bø.

Han sendte lillebror Johannes ut som nummer åtte, men sølvvinneren fra sprint og jaktstarten hadde nok håpet å kjempe mot Martin Fourcade om gullet – ikke gå mot USA og Bulgaria for å ta syvendeplassen.

– Det var ikke godt nok. Vi får bare beklage til alle som sitter hjemme og ser på, sier skiskyttersjef Morten Aa Djupvik etter stafetten.