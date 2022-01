Graham Hansen herjet da Barcelona vant supercupen

Caroline Graham Hansen var i kjempeform, da Barcelona slo Atlético Madrid 7-0 søndag, og vant den spanske supercupen.

Hat-trick og to målgivende pasninger, ble fasit for den norske stjernespilleren. Ingrid Syrstad Engen noterte seg også for scoring, da hun sendte Barcelona i ledelsen etter 16 minutter.

Svenske Fridolina Rolfö og to ganger Lieke Martens sørget for at det til slutt sto hele 7-0 til den katalanske storklubben, som med det kunne juble for nok en tittel.