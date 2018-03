Fikk håndballgullet servert

Elverum er seriemester i håndball etter at Drammen knuste ØIF Arendals siste håp om seriegull med uavgjort 30-30 på bortebane i eliteserien lørdag. Det at ØIF Arendal poeng betyr at Elverum ble seriemester fire runder før slutt uten å ha spilt selv.