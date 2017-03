Norsk sølv etter rå Rydzek-avslutning

Fire gull av fire mulige er fasiten for tyskeren i ski-VM etter at han stakk av på lagsprinten inne på stadion i Lahti. For Norges del ble det et nytt lagsølv.

Åtte tideler skilte Krog og VM-kongen Johannes Rydzek før de siste 1,5 kilometrene. Nordmannen ledet an hele veien, men tyskeren smatt forbi i den siste svingen.

Der tok de to som kjempet om gullet igjen en russisk utøver, og måtte ta hensyn til ham på vei inn på oppløpet. Det til tross for at han flere ganger fikk beskjed av en person i arrangørstaben om å flytte seg.

– Jeg var rimelig forbannet da jeg kom i mål. Synd, men vi gjorde en sinnssyk bra jobb i dag, sier Magnus Krog.

– Skandale. Arrangørtbabbe. Helt tragisk, men vi gjorde en veldig god figur. Det var råartig å gå. Jeg er stolt som en hane, sier en smilende Magnus Moan.

«En skandale»

Moen var opptatt av mediene ikke skulle fokusere på russeren, men det norske sølvet i etterkant.

– Håpløst. En skandale, sier tidligere kombinertløper og NRK-ekspert Fred Børre Lundberg.

– Det ødela fighten inne på oppløpet. Krog gamblet på at russeren holdt innersporet, men han måtte stoppe opp. Jævlig kjedelig. Men det er kjempestort med sølv. Vi har kommet litt tilbake. Det var ordentlig gøy å være med i kampen igjen, sier landslagstrener Kristian Hammer.

Norge og Tyskland i duell mot mål Du trenger javascript for å se video.

Norge fikk en brukbar start på lagsprinten etter en fjerdeplass i hoppdelen. Magnus Krog hoppet lengst av samtlige med 126,5 meter i storbakken og slo Tyskland-stjernen Eric Frenzel med en meter.

Den norske duoen Magnus Moan og Magnus Krog var derfor optimistiske før langrennsdelen. De startet langrennet 24 sekunder bak Frankrike, som hentet hjem VM-tittelen i lagsprint for to år siden, og Moan åpnet med å hente inn 16 av disse. Krog fulgte opp den prestasjonen med å sende ut lagkameraten i tet.

Ledet før siste etappe

Kun 1,2 sekunder skilte Norge, Tyskland, Frankrike og Japan etter tre veksling. Halvveis ledet Norge foran Tyskland, Frankrike, Østerrike og Japan, men fortsatt var det kun 2,7 sekunder mellom første- og femteplass.

Eric Frenzel forsøkte å rykke på den sjette runden, men fikk svar. Moan gikk ut først på sin siste etappe og stakk fra direkte før Frenzel meldte seg på.

– Dette er Norges store sjanse, meldte NRK-kommentator Jann Post.

– Det står mellom Tyskland og Norge nå, supplerte ekspert Torgeir Bjørn.

Det skulle vise seg å stemme bra, men det var nok en gang de tyske kombinertguttene som var sterkest.