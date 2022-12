Norsk skuffelse i Lake Louise

Aboubakar senket Brasil - og feiret på seg sitt andre gule kort

Brasil gikk fredag kveld på sitt første tap i en gruppespillskamp i VM siden 1-2-tapet for Norge i 1998. Vncent Aboubakar nikket inn seiersmålet for Kamerun på overtid og sørget for 1-0-seier over Brasil.

Og så feiret han på seg sitt andre gule kort.

Spissen hadde tydeligvis glemt at han allerede hadde et gult kort da han feiret det vakre hodestøtet sitt med å rive av seg trøya - og dermed bli utvist.

Aboubakar tok imidlertid det hele med et smil, tok dommeren i hånden og forlot banen. Han kan uansett smykke seg med å ha blitt matchvinner mot Brasil.

Kamerun forlater VM i Qatar med et smell: Seieren mot Brasil hjalp dem ikke videre ettersom Sveits slo Seria i den andre kampen, og dermed tok andreplassen bak gruppevinner Brasil.

Brasilianerne stilte med et reservepreget lag i den siste gruppespillskampen ettersom de allerede var sikret avansement til åttedelsfinalen, men skapte en haug av sjanser mot Kamerun. De fikk imidlertid aldri hull på byllen.

Nå venter Sør-Korea i åttedelsfinalen for brasilianerne.