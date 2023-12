– Selvfølgelig setter man liv og helse foran sport, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK etter rennet.

Hun hadde da fått en beklagelse fra IBUs generalsekretær Max Cobb, for det som hindret henne under rennet.

En dramatisk hendelse på stadion satte sitt preg på det som skjedde i Lenzerheide.

TV-bildene viste hvordan en rekke personer stod ute i løypa i siste sving inn mot skyting mens løperne føk gjennom svingen.

– Vi hadde en hendelse med en frivillig funksjonær under innskytingen. Vi måtte transportere ham ut av løypen til helikopter. Vi håper det ikke forstyrret rennet for mye. Men liv går foran øvelsen, sier IBUs sportsdirektør Daniel Böhm til NRK.

Funksjonæren, som hadde kollapset, måtte fraktes gjennom standplass.

En av de som måtte gå utenom var Tandrevold, da hun var på vei til første skyting.

– Merket du det?

– Ja absolutt. Jeg kom svingende inn til første skyting. Da lå det en båre ute i løypa og det var ti funksjonærer. Jeg ble veldig overrasket ble litt satt ut inn på skytingen. sier Tandrevold til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold på standplass under jaktstarten i Lenzerheide. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Hun forteller at hun ble litt satt ut på vei inn til skytingen. Men hun påpeker at funksjonærene bare måtte komme seg så fort som mulig til helikopteret med personen som hadde kollapset.

NRKs journalister i Sveits overvar det hele og forteller at løpere måtte gå utenom flere funksjonærer, som jobbet med å frakte bort funksjonæren.

Sensasjon

Franske Justine Braisaz-Bouchet vant jaktstarten foran sin franske kollega Julia Simon. Men sportslig sett var det 25 år gamle Marit Ishol Skogan som stjal oppmerksomheten.

– Dette er helt, helt sjukt. Det stopper jo aldri. Jeg fortsetter å overraske meg selv, og jeg blir helt målløs, sier Ishol Skogan til NRK rett etter målgang.

For denne pallplassen var det ingen som forventet, inkludert henne selv.

– Det er helt utrolig, sier NRK-ekspert Ola Lunde om Ishol-Skogan etter at hun hadde avgjort duellen mot tyske Franziska Preuß mot slutten av rennet.

Marit Ishol Skogan jubler over 3. plass i Sveits. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

I sin debutsesong i verdenscupen har den norske kvinnen klinket til. Og det toppet seg med pallplass på jaktstarten i Lenzerheide. Selv skjønner hun ikke hva som har skjedd i år, en sesong som bare fortsetter å levere for hennes del.

– Dette er helt enorm. Det viser hva som kan skjer hvis du trener og står på i mange år, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Hun påpeker at Ishol-Skogan ble nummer 20 i NM i fjor. Men i Sveits var den norske skiskytteren plutselig i verdenstoppen.

– Mye dårlig skyting

Fra start gikk Tandrevold ut 12 sekunder etter franske Justine Braisaz-Bouchet på den 10 kilometer lange jaktstarten.

– Her må man nok opp mot 19 eller 20 treff for å kjempe om seiere, sa NRK-ekspert Ola Lunde i det løperne var i ferd å gå ut fra start.

Men spådommen slo ikke til.

For her ble det bomming på rekke og rad for utøverne.

For da teten av rennet la seg ned til første skyting, så det ikke ut som de hadde tatt Lundes spådom på alvor. For Braisaz-Bouchet, Tandrevold og italienske Lisa Vittozzi bommet alle tross det Lunde kalte perfekte skyteforhold.

Og slik fortsatte det for mange. Blant dem var Tandrevold.

Det ble en dårlig dag for Tandrevold på jaktstarten Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Nå er det mye dårlig skyting her, utbrøt Lunde da blant annet Tandrevold måtte ut i strafferunde også på andre skyting.

Men samtidig som Tandrevold falt på listene var det derimot en annen norsk jente som i rakettfart gikk opp i teststriden. Marit Ishol Skogan kjempet plutselig om pallplass mot tyske Franziska Preuß. Og det avgjorde Ishol Skogan.

Tandrevold ble nummer 15.

– Det var bare en skikkelig tøff dag på alle måter. Jeg følte jeg gikk og gikk og ikke hadde noe å gå med. Jeg følte jeg traff blinkene og de gikk ikke ned, sier Tandrevold.