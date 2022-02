Norsk skiskyttermirakel – Christiansen sikret gull etter skytedrama

Det er 12 år siden Norge sist vant herrestafetten i OL og det så lenge ut til å bli tøft for de norske gutta i Zhangjiakou også.

Først måtte Sturla Holm Lægreid en tur i strafferunden, før Tarjei Bø fortsatte å tape tid både på standplass og i sporet.

– Norge er i ferd med å havne ut av gullkampen her, slo NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith nærmest fast i det Bø gikk ut fra sin siste skyting.

Men Johannes Thingnes Bø gikk en vanvittig etappe og brakte Norge helt opp i sølvkampen før den siste etappen.

Men på siste skyting sprakk Den russiske olympiske komité (ROC) og fikk to strafferunder. Bommet gjorde også Tyskland og Frankrike. Det åpnet opp for Norge og Christiansen.

– Skal det blir norsk gull allikevel? Vetle Sjåstad Christiansen utfører et skiskyttermirakel, utbrøt Andreas Stabrun Smith da konkurrentene bommet.

Og Vetle Sjåstad Christiansen skjøt fullt hus og gikk ut 21 sekunder foran Frankrike.

Geilingen økte i sporet og sikret gullet for Norge.

– Nå står Lægreid og griner som et barn, for han var sikker på at han hadde ødelagt dette her, kommenterte Stabrun Smith til de norske jubelbildene i målområdet.

Det var en tydelig preget Lægreid som kunne feire gull sammen med resten av laget.

– Jeg har verdens beste lagkamerater. Det var utrolig å se at vi sikret gullet i dag. Vi var langt bak der en periode, men det snudde heldigvis. Jeg har de brødrene her som bare sanker medaljer. Så jeg hadde troa på medalje, men gull var helt sjukt, sier Legræid til Discovery.

Hjemme hos familien Christiansen rant også tårene.

– Vi er helt skjelvne, vi har tårer i øynene. Ja, fy... Jeg tror ikke noen av oss forstår hva som skjedde, sier søster Tiril Sjåstad Christiansen til NRK like etter målgang.

– Det betyr så mye, selv om det ikke er et individuelt gull. Den etappen han viser i dag er jo den beste etappen av alle og det er bare så rått. Rå laginnsats, men ikke minst at Vetle klarer å dra inn det der. Det er så stort for alle, fortsetter søsteren.

Vetle med fullt hus på siste skyting

– Får panikk

Tirsdagens herrestafett ble flyttet til 07.30 norsk tid på grunn av sprengkulde. Men kaldt var det likevel og ifølge yr.no var gradestokken på iskalde 16 minusgrader i det Sturla Holm Lægreid gikk ut fra start.

Det så lenge bra ut, men på den andre skytingen fikk Lægreid trøbbel.

– Dette er kritisk. Norge kan havne i runden, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Lægreid måtte ta i bruk alle tre ekstraskuddene.

TUNG START: Sturla Holm Lægreid måtte ut i strafferunden på første etappe. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Det endte med nok en bom og en tur i strafferunden for Norge.

– Sturla Holm Lægreid har dessverre skiftet ham. Han var sikkerheten selv på standplass, men i disse olympiske lekene har det vært et lite mareritt for Sturla, fortsatte Stabrun Smith.

Etter å ha vekslet var Lægreid også litt i villrede om hva som foregikk på standplass.

– Jeg følte jeg roa greit ned og følte jeg skulle være trygg. Jeg føler det skal være treff når jeg trekker av, men så blir det ikke hvitt. Da får jeg panikk og vet ikke hva jeg skal gjøre, og jeg er heldig som ender med en runde egentlig, sier Lægreid til NRK.

– Hva har skjedd med Tarjei Bø?

Og Norges svake start fortsatte på Tarjei Bøs første runde.

– Hva har skjedd med Tarjei Bø? Han kan jo ikke gjøre dette når Norge er så langt bak. Norge er et minutt bak inn til skyting, kommenterte Stabrun Smith.

Og ut fra skyting var avstanden den samme. Men på den andre runden fortsatte Bø å tape tid til Den russiske olympiske komité – og på andre skyting ble det ikke noe bedre og Bø måtte bruke to ekstraskudd i krevende vindforhold.

Ved veksling var Bø og Norge hele 1.47 bak ledende ROC (Russlands olympiske komité).

TAPTE I SPORET: Tarjei Bø sleit i løypa og tapte tid til konkurrentene. Foto: Heiko Junge / NTB

– Monsteretappe

Lillebror Thingnes Bø fikk heller ingen optimal start, bommet to ganger og sleit med å lade ekstraskudd. Men i sporet gikk det langt bedre, og på de første 900 meterne etter første skyting hadde stryningen hentet inn hele 16 sekunder.

Og den olympiske mesteren fra sprint hadde bare så vidt startet innhentingen.

FANTOMETAPPE: Johannes Thingnes Bø snudde alt for Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er en monsteretappe, og bringer Norge inn i kampen om sølvet, kommenterte Stabrun Smith i det Thingnes Bø skjøt fullt hus og gikk ut like bak Tyskland på tredjeplass.

Til veksling hadde lillebror Bø tatt Norge helt opp i sølvkampen.

– For en mann han er, Thingnes Bø! Dette er det beste løpet han har gått på mange år, slo NRK-kommentatoren fast.

Verdenscupleder og dobbelt olympisk mester Quentin Fillon Maillet var den store favoritten i kampen bak ROC. Franskmannen startet med å leke litt rykk og napp på første runden, men på standplass fikk han problemer.

Det lille forspranget Vetle Sjåstad Christiansen fikk hentet franskmannen inn i sporet og på den siste skytingen skulle Norge, Tyskland og Frankrike skyte om det nest edleste metallet.

På siste skyting fikk russiske Eduard Latypov kjempetrøbbel. Han fikk vinden i kroppen og skjøt hele fire bom. Det endte med to strafferunder.

Dermed åpnet det seg opp for Norge.

Christiansen skjøt fullt hus og sikret seieren for Norge.