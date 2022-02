Det norske laget som skal ut og kjempe om OL-gull søndag er Emil Iversen, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo. Det går frem av en pressemelding fra Norges Skiforbund lørdag formiddag norsk tid.

– Kan umulig ligge resultater bak

Det betyr at Erik Valnes, som har gått to distanser så langt i OL, er vraket. Så sent som på fredag gikk Valnes renn. Han ble nummer 15 på 15 kilometer klassisk og var to minutter og 12 sekunder bak vinner Iivo Niskanen.

VRAKET: Erik Valnes, her etter torsdagens 15 kilometer klassisk. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det kan umulig ligge sportslige resultater bak dette stafettuttaket. Det er helt sikkert. Valnes har levert bedre resultater enn Iversen gjennom hele sesongen, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Han har levert mer enn godt nok og vist i mesterskapet nå at han er veldig aktuell for en førsteetappe på stafetten.

– Har ikke Norge lært?

Aukland peker nå på at Norge igjen setter seg i en situasjon som de gjorde under OL i Pyeongchang i 2018. Da fikk Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Didrik Tønseth gå en stafettetappe hver uten å ha gått en eneste øvelse i forkant.

Selv om det endte med gull for begge kjønn den gangen, gikk det ikke bra for de to.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det ble fiasko da. Har ikke Norge lært? spør Aukland.

– En helt annen situasjon

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller at Iversen selv har sagt seg klar og trodde han var kapabel til å gjøre en god jobb på en etappe.

Han begrunner uttaket og vrakingen av Valnes med at «historie spiller inn med fysisk form og at stafett er en mental påkjenning for utøverne».

Nossum sier imidlertid følgende:

– Jeg er enig i at det er en risiko å bruke utøvere som ikke har gått noe tidligere, sier han, og svarer slik på Auklands antydning om at Norge ikke har lært av det som skjedde for fire år siden:

– Nå er det en helt annen situasjon enn det som var der.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her under årets mesterskap i Beijing. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Auklands jobb å skape konflikter

Langrennssjef Espen Bjervig var også på plass i pressesonen for å forsvare det spesielle uttaket.

– Det å gå fort i skirenn har mange variabler. Alle har forskjellige kropper, form og så er det akklimatisering og høyde. Og har man to dårlige forsøk på det (Tønseth og Jacobsen i 2018) tidligere, så har ikke det noen sammenheng med at det ikke fungerer denne gangen.

– Så til det sier jeg at det er Fredrik Auklands jobb å skape konflikter og debatt i norsk langrenn.

Full konflikt tidligere i uken

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her under OL i Beijing. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vendingen i den norske OL-leiren kommer som et aldri så lite sjokk. Emil Iversen gikk nemlig til angrep på ski-ledelsen tidligere denne uken.

Trønderen hevdet overfor NRK at han var lovet en plass på 15 kilometer-laget fredag. Men han ble vraket til fordel for Erik Valnes. Iversen sa rett ut at han følte seg dolket i ryggen av sine nærmeste ledere.

Etter en lengre prat med langrennssjef Espen Bjervig og noen døgn senere skal han likevel i aksjon og være med på å forsvare Norges stafett-gull fra OL i Pyeongchang i 2018.

Aukland slår i hvert fall fast at risikoen for at gullet glipper nå er betraktelig større enn hvis man hadde valgt en mann som Valnes.

– Det mener jeg på bakgrunn av Iversens prestasjoner i år. Men først og fremst fordi han ikke har konkurrert i OL ennå. Jeg tror det er en fordel å ha gått flere distanser i denne høyden før man går stafett. Det er et høyt spill, sier NRKs ekspert.