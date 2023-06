«Jukse-Hans».

Ordene skal ha blitt ropt fra norske Tari, ifølge Hans Niemann og hans advokater. Det ble ny tennvæske på det allerede godt påtente juksebålet tidligere i år.

Amerikaneren påsto nemlig at Carlsen betalte sin norske kollega 300 euro for å rope «Jukse-Hans» fra tilskuerplass under en europeisk klubbturnering i østerrikske Mayrhofen.

I dette intervjuet snakker Tari for første gang om beskyldningene og kaller det hele humoristisk.

– Sa du det?

SNAKKER UT: Aryan Tari beskriver beskyldningene fra Niemann som veldig rare. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg har ikke noe kommentar, svarer Tari til NRK på direktespørsmål om det.

– Overrasket

Det var i en oppdatert utgave av søksmålet fra den kontroversielle amerikaneren, som blant annet har saksøkt Magnus Carlsen for ærekrenkelse, at Taris navn dukket opp.

NRK møter han i forbindelse med Norway Chess, hvor han er med store deler av verdens sjakkelite.

– Jeg ble selvfølgelig overrasket over det. Jeg er litt usikker på hva han snakker om, sier Tari om den umiddelbare reaksjonen.

Theodoros Tsorbatzoglou, generalsekretær i det europeiske sjakkforbundet, sa til Aftenposten den gang at han ikke har hørt noen som kan bekrefte Niemanns historie. Han skal ha forhørt seg med tre ulike dommere og delegater som var til stede under turneringen.

– Oppfattet du det som rart å bli nevnt?

– Veldig rart. Jeg forventet det ikke, svarer Tari.

VENNER: Tari og Benjamin Haldorsen sammen i Almaty. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Jeg så ikke den komme. Det var nesten humoristisk. Det ble ikke så mye ut av det. Arrangøren har sagt at de ikke har hørt noe, fortsetter sjakkspilleren.

– Et desperat forsøk

Den betente konflikten Niemann startet da Carlsen i september i fjor trakk seg fra Sinquefield Cup etter et tap for amerikaneren. Han antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks og har senere utdypet beskyldningene mot 19-åringen.

– Jeg tror det er et desperat forsøk på å felle Magnus og få noe av han. Jeg tror ikke det kommer noe vei. Han har innrømmet selv å ha jukset, sier Tari om søksmålet.

STORMET: Hans Niemann har krevd minst én milliard kroner fra Magnus Carlsen, Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com i søksmålet sitt. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet.

Fide varslet en avgjørelse i granskingen av Magnus Carlsen og Hans Niemann i april. Men som NRK tidligere har skrevet, ble offentliggjøringen av rapporten utsatt. «Minst til oktober», sa Dana Reizniece-Ozola i Fide til New York Times om hvor lenge folk må vente på en avgjørelse.

– Det er en veldig rar sak. Det har roet seg veldig og jeg tro ikke det kommer ikke noe mer ut av det, sier Tari avslutningsvis.