– Det er så lett!, utbrøt Marte Olsbu Røiseland i det hun passert NRK på vei for å feire seieren etter at Tandrevold hadde sikret seieren på siste skyting.

Hun var en stor bidragsyter til at Norge tok seieren på stafetten i Ruhpolding, men alt kunne ha raknet på den andre etappen. For der slet Ragnhild Femsteinevik på standplass.

På den første skytinga så bommet hun tre ganger. Men hun traff på alle ekstraskuddene. På den stående skytinga så bommet hun to ganger til, og på det første ekstraskuddet.

Men også da holdt hun roen og unngikk strafferunden.

– Jeg er fornøyd med at jeg ikke havnet i runden, men det var for dårlig skyting. Jeg prøvde å beholde roen og klarte det OK, i hvert fall, sier Femsteinevik til TV 2.

NRKs kommentator var mektig imponert over Femsteinevik.

– Det er nesten et mirakel, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Hun bruker hele kvoten med ekstraskudd, men Norge henger så vidt med, sa Smith da Femsteinevik gikk ut til sin sisterunde.

På sidelinja stod lagvenninne Karoline Knotten og så på, og ble imponert over roen til lagvenninna.

– Når du først er i den situasjonen der, så er hun iskald. Vi unngår strafferunde. Jeg er kjempefornøyd med pallplass, sa Karoline Knotten til NRK etter sin etappe mens Femsteinevik fortsatte å gå.

SEIER: Det norske stafettlaget feirer seier i Ruhpolding. Foto: Matthias Schrader / AP

Nervøs Tandrevold

Etter en enorm tredjeetappe av Røiseland fikk Tandrevold jobben med å avgjøre etappen for Norges del. Det gikk bra, men i går gjorde tanken Tandrevold nervøs.

– Karoline sa til meg i går, jeg var veldig nervøs, at «Ingrid, hvis du først kommer deg til skive én, er det ingen som tar deg», sier Tandrevold til NRK.

De velvalgte ordene til Knotten så ut til å gjøre susen. For Tandrevold skjøt ti av ti treff, og sikret en suveren stafettseier.

ØYEBLIKKET: Ingrid Landmark Tandrevold smiler ut fra skyting da hun skjønner at dette blir seier. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– De andre jentene ga meg et fantastisk utgangspunkt. Jeg synes vi klarte det sammen på en veldig god måte.

Norge var en av favorittene til å komme på pallen, men var ikke den største favoritten til å stå øverst på pallen. Sportssjef Per Arne Botnan var allikevel ikke overrasket over seieren.

– Nei, jeg er ikke overrasket. Vi hadde håpet å kjempe om pallplass og seier i dag. Men det er artig når det er som i dag. Vi var litt bakpå i starten, da er det ekstra deilig å vinne, sier Botnan til NRK.

UTSLITT: Ingrid Landmark Tandrevold måtte legge seg ned etter å ha tatt ut alt på siste etappe. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Røiseland er tilbake

For Marte Olsbu Røiseland, som gikk en uvanlig tredjeetappe, gikk et kjempeløp.

Både på stående og på liggende var Røiseland tilbake til gammel skyteform, og skjøt ti av ti treff raskt.

– Marte Olsbu Røiseland er tilbake! Det er topp nivå det hun leverer på standplass, sier Smith.

– Det er første løpet der jeg føler meg som gamle meg. Nå begynner kroppen å fungere litt, sier Røiseland til NRK.

Røiseland har slitt med sykdom store deler av sesongen, og dette er bare den andre verdenscuphelgen hun går denne sesongen.

– Jeg følte at jeg var det usikre kortet på denne stafetten, men jeg har alltid troa når jeg stiller til start. Dette var bare veldig gøy, vi leverer varene.

– Du sa det var lett, Marte?

– Litt kjepphøy, kanskje. Det var lett for laget sin del, smiler Røiseland.