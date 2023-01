Norsk seier etter svensk drahjelp: – Ikke lurt, det Frida gjør nå

– Endelig. Etter årevis med satsing tar hun endelig sin første verdenscupseier, roper Jann Post idet Udnes Weng spurter inn til seier.

– Hun løser det på en fabelaktig måte, sier Fredrik Aukland.

Verdenscupleder Weng startet 17 sekunder bak ledende Nadine Fähndrich på nyttårsdagens jaktstart i Sveits, men hun var heldig og hadde svenske Frida Karlsson som drahjelp.

Slik startet løperne:

Startliste 10 kilometer jaktstart i Val Müstair: Ekspandér faktaboks Slik starter kvinnene på jaktstarten i Val Müstair: Nadine Fähndrich Maja Dahlqvist, + 11 sekunder Lotta Udnes Weng, +17 Tiril Udnes Weng, +17 Frida Karlsson, +19 Anne Kjersti Kalvå, +21 Katerina Janatova, +32 Laura Gimmler, +34 Sofie Krehl, +37 Julia Kern, +39 Øvrige norske deltakere: 15. Mathilde Myhrvold, +57 24. Silje Theodorsen, +1.03 36. Astrid Øyre Slind, +1.10 45. Julie Myhre, +1.12 53. Heidi Weng, 1.15 63. Margrethe Bergane, 1.19 Øvrige Tour de Ski-utfordrere: 12. Kerttu Niskanen, +44 14. Rosie Brennan, +56 18. Krista Parmakoski, +58 27. Katharina Hennig, +1.03 minutter 40. Jessie Diggins, +1.11

Karlson viste monsterkrefter: – Ikke lurt

Karlsson satte nemlig i gang i et voldsomt tempo, og hun dro tvillingsøstrene Weng og Anne Kjersti Kalvå rett inn i tetgruppen etter kort tid.

– Det er ikke lurt for å vinne løpet, det Frida Karlsson gjør nå, kommenterte Torgeir Bjørn underveis.

– Men det er lurt for å vinne Tour de Ski sammenlagt, la han til.

Den svenske sammenlagtfavoritten hadde åpenbart planlagt å sørge for at Jessie Diggins og Victoria Carl ikke kunne spise inn forspranget i Tour de Ski totalt, så hun holdt et skyhøyt tempo fra start til mål.

– I dag var jeg offeret, sier hun til NRK etter målgang, før hun legger til at hun unner Tiril Udnes Weng den etterlengtede seieren.

– Jeg sa det til henne etter spurten, at «i dag var du best, Tiril», forteller hun og ler.

Før dagens renn hadde Weng lagt en plan:

– Jeg hadde bestemt meg for å ikke taue på Karlsson så lenge hun var i bra form, svarer Weng på spørsmål om hun tok nytte av Karlssons ikke så taktiske drahjelp.

– Hun spiller på sine styrker, og jeg spilte på mine som er å bite seg fast. Men med tanke på sammendraget så gjør hun det beste for seg, og meg for så vidt, legger hun til.

Vill Niskanen imponerte: – Det er helt rått

Også Kerttu Niskanen forbløffet ekspertene. Den finske skiløperen startet 44 sekunder bak teten, men før noen rakk å ense at hun gikk raskest av alle, var hun med i seierskampen.

– Det er helt rått, kommenterte Jann Post på NRKs radiosending.

– Det er vanvittig, fortsatte Bjørn.

Til slutt var det en tetkvartett bestående av Karlsson, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, og Niskanen i front.

Til slutt spurtet verdenscupleder Weng inn til seier.