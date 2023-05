Norsk seier i skjebnekampen – kan ha reddet plassen

Dansk Giro-seier

Danske Magnus Cort var best i avslutningen og vant den 10. etappen av sykkelrittet Giro d'Italia. En bruddtrio kjempet om seieren til slutt.

Cort vant finalen i kamp mot Derek Gee (Israel-Premier) og Jayco-rytter Alessandro De Marchi. Med det har han tatt minst en etappeseier i alle Grand Tour-ritt.

Trioen hadde litt over to minutter ned til hovedfeltet på vei ned fra toppen Passo delle Radici. Med ti kilometer igjen hadde forspranget blitt kuttet til 45 sekunder, men tettrioen holdt unna og gjorde opp om seieren seg imellom. Der var Cort best og vant.

Regn og kulde preget den tøffe etappen fra Scandiano til kystbyen Viareggio.

Intermarché-laget hadde kanskje den verste dagen av alle i feltet tirsdag. Sven Erik Bystrøm måtte legge inn årene før tirsdagens etappe. Det samme måtte Rein Taaramäe, mens Simone Petilli hoppet av underveis i etappen.

Russiske Aleksander Vlasov (Bora) måtte også bryte på den kalde 10. etappen. Han var lagets sammenlagtkandidat og lå på sjuendeplass i sammendraget, som var plassen bak Andreas Leknessund etter ni etapper. DSM-rytter Leknessund har imponert stort i årets Giro d'Italia, der han syklet fem dager i den rosa ledertrøya.

(NTB)