Warholm løp på 48,22 i Zürich torsdag og slo med det sin egen rekord med tre hundredeler.

– Det var veldig kult at jeg klarte å skvise ut den (norske rekorden). Det var jo målet og vipps der satt den! Jeg er veldig, veldig fornøyd, sa Warholm til NRK like etter løpet.

– Norsk rekord langt ute i august er voksent av en 21-åring, kommenterte NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

OVERMANNEN: Karsten Warholm (t.v.) ble slått av Kyron McMaster i Diamond League-finalen. Her er de to etter løpet. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Vinneren måtte ha legehjelp

Men på tross av et kjempeløp ble det altså ikke seier og en halv million i premiepenger i Diamond League-finalen. De pengene stakk i stedet Kyron McMaster av med. Mannen fra De britiske Jomfruøyer vant med tiden 48,07.

På spørsmål om hva han tenker om at noen sikkert er skuffet over at han ikke vant, svarer Warholm:

– Det kan jeg for så vidt skjønne, men de skal vite at jeg alltid gir alt for å komme på førsteplass.

VG skriver at McMaster måtte ha legehjelp etter det solide løpet, men det skal ikke være alvorlig. Han lå en kort stund bak et kjøleskap i intervjusonen, men etter det NRK forstår har nå kommet seg videre.

Det er ikke kjent hva som var problemet, men han holdt seg til låret.

Disket i VM

Kyron McMaster ble disket i forsøksheatet i VM fordi han tråkket på streken. Torsdagens seier var en solid revansje.

– Han var sikkert veldig sulten og har kanskje ikke vært gjennom det samme som meg, men jeg bruker ikke det som unnskyldning, sier Warholm.

Før torsdagens løp la ikke 21-åringen skjul på at han er sliten etter all oppmerksomheten som har fulgt i kjølvannet av VM-gullet. Men selv om det ikke ble seier torsdag er han storfornøyd med løpet - som tross alt var raskere enn gulløpet i VM.

Knuste Clement

Warholm slo dessuten rivalen fra London, regjerende olympisk mester Kerron Clement. Amerikaneren endte på en skuffende 4. plass med tiden 49,20.

– Jeg er faktisk veldig fornøyd. Jeg klarte å komme under norsk rekord, ta en solid andreplass og slå Kerron Clement, så jeg er fornøyd, gliser han.

Duellen mellom de to var på forhånd den store snakkisen. Etter VM sa Clement at han fortsatt var best i verden selv om Warholm ble verdensmester. Nå oppfordrer nordmannen til å la stridsøksen ligge en stund.

Vil roe ned Clement-rivaliseringen

RIVAL: Warholm slo nok en gang amerikanske Kerron Clement da han løp inn til 2.-plass i Zürich. Clement endte på 4.-plass. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Det her mellom han og meg er nesten verre enn den boksekampen som skal være til helgen, sier Warholm med glimt i øyet og tenker på storkampen mellom boksestjernen Floyd Mayweather og MMA-stjernen Conor McGregor i Las Vegas.

– Så kanskje vi skal roe ned litt nå, han trenger en vinter han også.

Men før Warholm får noen måneders konkurransepause i vinter venter NM i Sandnes til helgen. Med tanke på at det bare er tre uker siden han ble verdensmester, er friidrettssjefen svært imponert over det 21-åringen presterte i Zürich.

– Det er utrolig bra. Det var hektisk under og etter London, men Karsten er flink til å mobilisere. Han er bare helt rå. Selv om han har vært sliten, klarer han likevel å presse fram en norsk rekord, sier Håvard Tjørhom til NTB.