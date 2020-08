Det var under B-heatet i Gyulai István Memorial i Ungarn at 29-åringen fauk inn til tredjeplass og ny norsk rekord med tida 13,53.

– Det har ikkje gått opp for meg enno. Eg er berre heilt i den sjuande himmelen. Det er ein utruleg sterk prestasjon, seier ein kjempenøgd Vukicevic til NRK.

Inga overrasking

Noregsrekordholderen har hatt nokon tunge år sidan han sette den gamle rekorden på 13,54 i 2016, men no har Vukicevic fått sving på hekkeløpinga igjen.

– Det var kjempebra og ein stor ting for Vladimir etter nokon tyngre år med fokus på studiar og skaffe seg jobb. Det var ikkje sjølvsagt at han skulle komme tilbake opp på dette nivået, men han har verkeleg løfta seg. Sånn sett var det inga bombe at den norske rekorden skulle ryke, seier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Under eit stemne i Finland for eit par veker sidan sprang han plutseleg på 13,48. Tida vart rett nok ikkje godkjend som norsk rekord, sidan det var for sterk medvind (+2,6). Men i lovleg vind sprang han òg 13,65 i same stemne.

Sidan den gong har Vukicevic hasta seg til Diamond League-stemnet i Monaco, og vunne eit løp i Leverkusen i Tyskland med tida 13,67.

Opnar dører

Hekkeløparen takkar arbeidsgivar Pareto og faren Petar, for framgangen han har hatt denne sesongen.

– I år har arbeidsgivaren min gitt meg moglegheit til å satse alt på idretten igjen. Eg har vorte eldre og klokare. Og då lykkast eg. Eg slappar meir av, er rolegare og beherska. Eg har stolt på pappa og treningsregimet hans. Eg trur mykje av grunnen til at eg er betre nå er rettleiinga hans og at eg har følgt det nøyet. Det er ein stor siger for oss begge, seier Vukicevic.

Dei raske tidene gjer at Vukicevic håpar på fleire moglegheiter i det som er igjen av årets sesong.

Vukicevic har hatt noen tunge år. Her under EM i Berlin i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– No blir det opna nokre dører, Når har eg sprunge 13.53 i omtrent vindstille og då er det klart, då blir det lettare for meg å komme inn større løp. Eg har måtte stå på standby i større stemne og vente til siste augneblink, forklarer hekkeløparen.

Årets sesong skulle i utgangspunktet vore avslutninga på karrieren, men Vukicevic innrømmer at den raske springinga har gitt meirsmak. I utgangspunktet har han ein avtale om satsinga ut dette året, men Post ser ingen grunn til at Vukicevic no skal seg.

– Det er eit mogleg OL neste år og mykje morosamt framover. Eg hadde tenkt meg nøye om før eg hadde lagt opp. Han kan oppleve mykje morosamt han ikkje har gjort til no, seier Post.