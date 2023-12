– Utrolig at han klarer å vinne mot Johan Sebastian, utbrøt Torstein Bae i NRKs studio da seieren var et faktum.

Roman Shogdzhiev er bare åtte år, men har allerede fått seg et navn i toppsjakken. For to måneder siden vant han U8-VM der han gjorde rent bord og vant elleve av elleve partier.

STORSPILLER: Roman Shogdzhiev. Foto: Helge Tvedten / NRK

Onsdag gikk Christiansen på et brutalt tap mot 8-åringen fra Russland i den første runden av dag to av hurtigsjakk-VM.

Carlsen satt ut av 8-åringens prestasjon

Magnus Carlsen, som selv vant sitt parti, så overrasket ut da NRK fortalte om 8-åringens seier.

– Det visste jeg ikke. De er gode de kidsa, sier Carlsen og fortsetter:

– Veldig imponerende.

Mot Christiansen var det tydelig at 8-åringen spiller med selvtillit. Under partiet reiste Shogdzhiev seg fem-seks ganger og gikk rundt og tittet på andre partier i nærheten, mens Christiansen tenkte så det knaket.

Foto: Helge Tvedten

Hyllet motstanderen før partiet

På det meste tenkte nordmannen i 6 minutter og 59 sekunder.

Carlsen ble kjent for å gjøre det samme da han herjet som unggutt.

– Det er morsomt å se. Kanskje blir han å se helt i toppen om noen år, sier Carlsen om Shogdzhievs mange rusleturer.

NRK snakket med moren til Shogdzhiev etter sjokkseieren. Hun var stolt av sønnen sin.

– Han er en liten gutt. Han liker sjakk veldig godt og han har lyst til å spille mot Magnus.

– Han slo Johan Sebastian Christiansen, hvordan er det mulig å ha det talentet som åtteåring?

– Han jobber veldig hardt. Han vet hva han må gjøre for å nå drømmen.

– Hvor lenge har han spilt sjakk?

– Fra han var fem år gammel.

Allerede i forkant var det tydelig at Johan Sebastian Christiansen hadde stor respekt for 8-åringen.

– Han er helt vill. Han leverte jo elleville resultater i går også. Det villeste jeg har sett. Jeg tror jeg kunne så vidt reglene i sjakk da jeg var 8 år, sa Christiansen før partiet.