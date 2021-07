Norsk OL-håp: Bruk av cannabis er «veldig vanleg» blant amerikanske utøvarar

Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), Sebastian Coe, stadfestar ifølgje Athleticsillustrated.com at han meiner det må vurderast om cannabis skal høyre heime på dopinglista.

– Det bør vurderast. Det vil vere fornuftig, sidan ingenting er skrive på steintavler, seier Coe.

TESTA POSITIVT: Sha'Carri Richardson skulle ha vore ein av dei aller største attraksjonane i Tokyo-OL. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

Mannen som vann OL-gull på 1500 meter både i 1980 og 1984 kjem med det potensielt kontroversielle utspelet som ein konsekvens av at den amerikanske sprintstjerna Sha'Carri Richardson ikkje får delta i OL.

Årsak: Richardson testa positivt på cannabis under den amerikanske meisterskapen, der ho vann 100-meterfinalen suverent. Ho ville vore ein av dei største favorittane på distansen i OL.

– Vil sjå på det

Richardson har erkjent fakta, og forklarte cannabisbruken med at ho var langt nede etter at ho rett før den amerikanske meisterskapen fekk høyre frå ein journalist at den biologiske mor hennar hadde gått bort.

21-åringen vart dømd til éin månads utestenging, og har sona ferdig når 100-meteren i OL går føre seg. Men sidan ho vart diska frå det amerikanske meisterskapet, er ho ikkje kvalifisert for det amerikanske laget.

OPNAR FOR Å LEGALISERE CANNABIS: Sebastian Coe, president i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Foto: Issei Kato / AP

Sebastian Coe stadfestar at han har teke opp saka med styreleiar David Howman i AIU, som er den uavhengige organisasjonen som handterer dopingspørsmål i friidretten.

– AIU vil sjå på dette i lys av dei dagsaktuelle omstenda, seier Coe.

Bruk av cannabis er tillaten i åtte amerikanske statar, mellom anna i Oregon, der det amerikanske meisterskapet i friidrett fann stad.

– Regler er regler

BLE SPURT OM RICHARDSON: USA-president, Joe Biden, her avbildet tidligere i sommer. Foto: Matt Rourke / AP

Wada-koden, altså den internasjonale dopinglista, fastslår likevel at det er forbode å ha cannabis i kroppen – i konkurranse. Det er derimot ikkje brot på dopingreglane å nytte cannabis utanfor konkurranse.

USA-president Joe Biden har óg engasjert seg i saka:

– Reglar er reglar og alle kjenner dei, sa han, men la til:

– Om reglane skal halde fram med å vere som dei er, er eit anna spørsmål.

Idrettsvennene bruker det

Det er det spørsmålet Sebastian Coe no altså har reist i organa til idretten. Og Noregs OL-håp i stavsprang Sondre Guttormsen er ikkje overraska over at diskusjonen kjem.

KLAR FOR OL: Sondre Guttormsen, her avbildet ved en anledning i 2020. Foto: Annika Byrde / NTB

– Akkurat om det er fornuftig å ha forbodet eller ikkje, skal eg ikkje seie så mykje om, sa Guttormsen då NRK på pressekonferansen på onsdag spurde kva han synest om Coes utspel.

Men gjennom tre år på college i USA har han sett at det er ein heilt anna haldning til bruk av cannabis enn heime i Noreg.

– Eg kan i alle fall seie at eg har gått på college i USA, to år i California og eit år i New Jersey, og i California har det i alle fall vore veldig vanleg blant collegeutøvarar og collegestudentar å bruke det, akkurat som alkohol, seier han.

– Førebels er det ikkje lov i idretten, så eg har halde meg langt unna det, men det ser jo ut som det kanskje kan bli litt endringar i framtida på det regelverket, men vi får sjå, seier Guttormsen.

– Det verkar som det er heilt andre haldningar enn i Noreg, har det vore rart å oppleve?

– Ja, det har det. I Noreg er det liksom dei som driv med «drugs» og er ute og køyrer som driv med marihuana, medan i USA har eg kompisar og venninner som er flotte folk som går og røykjer «weed».

– Som også satsar på idrett?

– Ja, stadfestar Guttormsen.

Trur ikkje på legalisering i idretten

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal har òg fått med seg Coes utspel.

TRUR IKKJE PÅ LEGALISERING: Vebjørn Rodal. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det er eit samansett bilete, men eg trur det er ein lang veg å gå før cannabis er legalisert i toppidretten som eit ikkje forbodet stoff, seier Rodal.

Han påpeikar at det ikkje er eit stimulerande eller oppkvikkande, stoff. Men den roande effekten blir rekna for å ha ein prestasjonsfremjande effekt i enkelte idrettar.

– At det er forbode ved lov enkelte stader i verda, er det eit relevant argument for om det bør stå på ei dopingliste, eller bør det berre handle om det er prestasjonsfremjande?

– Prestasjonsfremjande i ei eller anna form, det er i hovudsak vurderinga for om det skal vere på forbodslista i antidopingverda. Og så kompliserer det kanskje biletet litt at det er forbode i enkelte land i tillegg, seier Vebjørn Rodal.