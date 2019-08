– Der og da trodde jeg det var ganske alvorlig. Det var utrolig kjedelig for jeg var i den beste formen jeg noen gang har vært i, sier Kristian Blummenfelt til NRK.

25-åringen er et norsk medaljehåp i neste års OL og har de siste årene levert en rekke sterke resultater i triatlon.

På fredag deltok han i et kvalifiseringsløp til OL i Tokyo, men like før nordmannen planla å parkere resten av verdenseliten dundret han i asfalten i om lag 40 km/t.

– Jeg følte meg sterk og mener jeg skulle klart å få en stor luke til andremann om jeg bare hadde kommet meg gjennom sykkeldelen, sier han offensivt.

Kristian Blummenfelt skulle ønske han heller kunne ha løpt i mål, enn å bli trillet inn i en ambulanse underveis i konkurransen. Foto: Privat

Kramper, virus og fall

Sesongen har vært en eneste stor skuffelse for nordmannen som før jul satte verdensrekord på Ironman.

Først måtte han bryte en konkurranse i Dubai på grunn av kramper, så reiste han til Thailand og ble smittet av et virus som igjen ødela den påfølgende konkurransen i Abu Dhabi. Da han så falt under VM-runden i Hamburg i juli bestemte 25-åringen seg for å slå knallhardt tilbake i Tokyo.

Forberedelsene var perfekte. Først med en solid høydesamling og så en god treningsleir i den kommende OL-byen.

Men så skjedde det altså igjen: Blummenfelt klarte ikke styre unna da konkurrenten foran falt og gikk selv i bakken.

– Jeg fikk med en gang flash back til det som skjedde i Hamburg.

– Det gjorde vondt i flere timer etterpå og jeg hadde ingen sjanse til å bøye kneet, sier han.

– En lettelse

Nordmannen ble undersøkt på sykehus i Japan og gitt lovnader om at det trolig ikke var brudd.

Japansk helsepersonell hjelper den norske triatlon-utøveren Kristian Blummenfelt. Foto: Privat

Hjemme igjen i Norge og Bergen dro han mer eller mindre direkte til nye ultralydundersøkelser og tester på Brann Stadion. Da fikk han god nyheter.

– Det virker som kneet bare er kraftig forslått og det går bedre for hver dag.

– Det var en lettelse. Hele sesongen kunne jo ha røket, sier Blummenfelt.

Fem dager

Men det er fortsatt ikke sikkert han rekker sesongens store mål: VM-seriefinalen i Lausanne om under to uker. For fortsatt klarer ikke 25-åringen å løpe og skal han leges må det skje i rekordfart, fordi:

På krykker forlater Kristian Blummenfelt sykehuset i Tokyo. Foto: Privat

– Du bør kunne løpe minst én uke før en konkurranse, sier han.

– Det er nemlig ingen god følelse å reise et sted og så bare måtte håpe at en skade skal bli bra dagen før start.

Det vil si at han gir seg selv bare fem dager å komme seg på. Og foreløpig er det bare svømmingen som ikke gjør vondt.

Plan B er å reise rett til franske Nice der det om tre uker er VM i halv Ironman.

Det store målet er uansett OL neste år, og Blummenfelt er trygg på at skaden ikke vil få noen konsekvenser for forberedelsene til det gjeveste av alle mesterskap.

– Nei, det vil jeg ikke si siden det er ganske lenge til.