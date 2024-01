Chelsea og Villa videre i FA-cupen

Chelsea møtte Preston North End på hjemmebane i den 3.-runden av FA-cupen. Etter en målløs første omgang, skrudde london-klubben virkelig på bryteren etter hvilen.



Unggutten Armando Broja satte inn 1–0 etter 58 minutter, og da løsnet alt for de blå. Enzo Fernández satte et endelig punktum på kampen, som endte 4–0.



Aston Villa fikk det tøft borte mot Middlesbrough, og det så lenge ut til å bli en målløs kamp. Men helt på tampen av kampen satte Matty Cash inn 1–0 for Villa, som sørget for avansement.