– Dette er ikke som forventet, sier en skuffet landslagssjef Alexander Stöckl, som hadde som målsetting at en nordmann skulle vinne Hoppuka.

Det var de norske hopperne aldri i nærheten av å gjøre.

– Jeg synes egentlig vi har gjort en ålreit jobb, men dessverre klarer ikke Stjernen å levere da han hadde mulighet på pallen. Han gjorde sine to dårligste hopp i denne bakken, legger han til.

Japanske Ryoyu Kobayashi vant søndagens renn og vant dermed også som ventet den tysk-østerrikske hoppuka sammenlagt. En sterk prestasjon av japaneren, som vant alle de fire rennene i Hoppuka.

22-åringen skrev seg også inn i historiebøkene som den tredje som vinner fire av fire renn i hoppuka. Kun den tyske legenden Sven Hannawald og polske Kamil Stoch har gjort det samme.

– Som lag er vi litt skuffet over at vi ikke greier å komme på pallen, og at vi er ganske langt unna det som var målsettingen - nemlig å vinne Hoppuka. Det var vi ikke i nærheten av, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

– Vi har mange ubesvarte spørsmål. Vi vet at vi har verdens beste hoppere når de tar ut sitt beste, men det var kun Andreas som var i nærheten av å gjøre det i denne Hoppuka.

– Jeg er skuffet

Andreas Stjernen sviktet fullstendig i begge sine hopp. Det ble kun 120 meter på nordmannen i 1. omgang, mens han i 2. omgang måtte slå av to meter til 118 meter.

Stjernen har kjempet om en sammenlagtplassering helt i toppen under årets hoppuke, men med denne hoppingen forsvant alle muligheter til en pallplassering sammenlagt.

NRKs ekspert Johan Remen Evensen mente Stjernen var maks uheldig med forholdene, men en skuffet hopper måtte uansett innse at en 24.-plass søndag ikke holdt til mer enn en 7.-plass sammenlagt.

– Jeg er skuffet, jeg skulle gjerne ha hoppet bedre, men jeg skulle også hatt litt bedre forhold, sier han til NRK.

– Men det var ikke min dag.

Ryoyu Kobayashi vinner hoppuka sammenlagt Du trenger javascript for å se video.

Granerud beste nordmann

Lyspunktene, sett med norske øyne, var Robert Johansson og Halvor Egner Granerud, som ble Norges beste mann på 6.-plass. Granerud lå på 7.-plass etter 1. omgang etter et svev på 128, 5 meter og økte til 135 meter i 2. omgang.

Johansson leverte godkjent hopping i 1. omgang og landet på 132 meter, noe som holdt til en 5.-plass før 2. omgang. I finaleomgangen måtte han nøye seg med 126,5 meter og en 8.-plass.

Ingen av de øvrige nordmennene greide å hevde seg helt i toppen under avslutningen på den tysk-østerrikske hoppuka.

Robin Pedersen leverte en sterk første omgang etter et hopp på 124 meter. 22-åringen hoppet én meter lenger i finaleomgangen og endte til slutt på 17.-plass.

Johann André Forfang havnet på 16.-plass etter å ha hoppet 124 og 126,5 meter.

Daniel-André Tande og Anders Fannemel måtte se finaleomgangen fra tribunen.