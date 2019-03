Norsk nedtur i bingorenn: – Jeg vil kalle det en skandale

– Jeg er ikke så skuffet over meg selv, for jeg hadde ikke sjans. Det sto fast i tilløpet. Veldig synd at et VM-renn skal avgjøres på denne måten her. Det viser hvordan rennet har vært da Kubacki vinner. Det er ikke noe hopprenn, sa Andreas Stjernen etter rennet.

For selv om VM-debutanten Thomas Aasen Markeng og veteranen Andreas Stjernen delte syvendeplassen etter den første omgangen, ble beste nordmann Robert Johansson på en 16.- plass.

– Jeg vil kalle det her en skandale, rett og slett. Det er ikke sånn vi vil se hopprenn bli gjennomført, sa Johan Remen Evensen om rennet som ble preget av forholdene.

– Ordentlig provosert

Sludd, snø og bakvind ga Johann André Forfang en drøss med tilleggspoeng, men han klarte ikke å kvalifisere seg til den andre omgangen.

GULL: Dagens vinner ble Dawid Kubacki. Foto: Matthias Schrader / AP

Dagens vinner, Dawid Kubacki, fikk også kjenne på de håpløse forholdene. Polakken lå på en 27.-plass etter den første omgangen.

– Det var en utrolig konkurranse. Jeg tenkte det var over etter den første omgangen. Da er det egentlig umulig å kjempe om de beste plassene. Men jeg gjorde et bra hopp i andre omgang. Det er utrolig at det var nok til å bli verdensmester, sa Kubacki etter rennet.

Etter den fenomenale klatringen på resultatlista, jublet polakken hemningsløst. Det likte Evensen dårlig.

– Jeg kjenner faktisk jeg blir ordentlig provosert av oppførselen til Kubacki. Jeg synes han kunne hatt litt mer respekt for måten han vant det her på, sa Remen Evensen.

– Det merkeligste jeg har vært med på

Både kommentatorer og utøvere var misfornøyde med forholdene. Alexander Stöckl på sin side, synes dagens renn var snodig.

– Det er det merkeligste jeg har vært med på. Vi gjorde det bra etter første omgang. Det var et steg i riktig retning, men det begynte å snø ganske mye, det gjorde at farten gitt tre kilometer ned fra samme bom. Det var litt merkelig, sa Stöckl etter rennet.

RART: Stöckl mener juryen kunne gjort ting annerledes. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Snøen la seg i sporet og sinket utøvernes fart. Juryen svarte med å gå opp noen bommer, men farten ble ikke noe høyere. Samtidig kom vinden bakfra.

– Sånn første omgang var, gjorde juryen det de hadde mulighet til, med å gå opp på fart. I andre omgang kunne de kanskje stoppet og kostet ut snø fra sporene. Da hadde det blitt like forhold for alle. Men de kjørte bare på, da ble det sånn.