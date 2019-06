Norsk løper ut mot Bislett Games: – De prioriterer Warholm og Ingebrigtsen

Gular-løperen Marius Vedvik er oppgitt etter at verken han eller klubbkollega Per Svela får være med på 3000-meteren i Bislett Games neste uke.

– De prioriterer Warholm og Ingebrigtsen, og det er forståelig. Men man kan bli litt oppgitt over mangelen på inkludering i et sånt stevne. Vi kunne gjort en grei figur der, sier han.

Vedvik har en personlig rekord på 3000-meter på 7.54.95, mens Svelas pers er på 7.54.66. 27-åringen har også solide 13.29 på 5000-meter.

Til sammenligning sesongdebuterte Henrik Ingebrigtsen i år på 3000-meter på tiden 7.52,74. Hans personlige rekord er imidlertid på 7.42.19 fra 2013. Den norske rekorden på distansen er på 7.40,77.

– Man bør kunne åpne opp for de som er nest best, også, sier langdistanseløperen.

– Jeg trenger ikke en krone for å stille opp der. Det er nok å få den matchtreningen og erfaringen som det gir, og selvfølgelig å få vise seg frem for det norske publikummet, forteller han.

BARE FOR INGEBRIGTSEN OG WARHOLM? Vedvik mener de nest beste også må få vise seg frem for det norske publikummet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Et steg tilbake

Det er under den nasjonale delen før den internasjonale TV-sendingen at de nest beste utøverne fra Norge vanligvis får delta under Bislett Games. I 2017 kom Vedvik på 2.-plass på 3000 meter, mens han endte på en 6.-plass på 10.000-meter i 2018.

Det er Norges Friidrettsforbund som bestemmer hvilke øvelser som skal legges inn her, men i år har man ingen langdistanser på det nasjonale programmet. Dermed blir langdistanseløperne Vedvik og Svela stående utenfor det som omtales som friidrettens festdag.

De har imidlertid lagt inn forespørsel om å få delta på 3000-meteren senere på kvelden.

– Vi fikk som respons at selv Henrik Ingebrigtsen vil slite med å holde følge der, sier Vedvik.

– I fjor var det flere norske som fikk være med. Det var et kjempeopplegg. Det er veldig synd at de nå går et steg tilbake.

FORSTÅR SKUFFELSEN: Stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Et ekstremt nivå

Stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen, forstår skuffelsen til Vedvik. Han mener imidlertid at nivået på den internasjonale 3000-meteren er så høyt at duoen ville vært sjanseløse.

– Dersom disse to hadde tider som gjorde at de var automatisk kvalifisert til 3000-meteren, så hadde jeg vært den første til å invitere dem. Men det er et ekstremt nivå på dette feltet, så det er forklaringen. Det er de 12-13 beste i verden, sier Hoen.

– Jeg tror heller ikke det er sunt for spennende utøvere som dette å delta på Bislett og bli fraløpt. Det er bestilt tider på denne 3000-meteren på under 7.30. Er det da et riktig felt for deres utvikling? Det er et spørsmål som jeg lurer på hvorfor de ikke stiller seg.

Stevnedirektøren forteller at kravene for å få delta i et Diamond League-stevne er knallharde.

– Dette er ikke et norgesmesterskap, det er et internasjonalt arrangement, som utøvere fra hele verden skal kvalifisere seg inn på for å skaffe seg Diamond League-poeng.

– Det er ingen automatikk i at nordmenn skal være med på Diamond League-øvelsene, sånn har det aldri vært og sånn kommer det ikke til å bli i fremtiden, sier han.

Marius Vedvik under finalen på 10.000 meter i friidretts-EM på Olympiastadion i Berlin i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix