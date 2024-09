Norsk lagbronse i sykkel-EM

Helene Marie Fossesholm (23) skadet seg stygt under en sponsorfotballkamp lørdag da hun fikk kneskålen ut av ledd. Nå forteller 23-åringen, som går på krykker med en støtteskinne, til NRK at skaden kan ende i en operasjon. Med det kan også VM på hjemmebane ryke.

– Om seks uker skal jeg på en ny kontroll. Da får jeg beskjed om jeg må på operasjon eller ikke. Mest sannsynlig, og forhåpentligvis, blir det ikke det, sier Fossesholm til NRK.

Nå venter altså en seks uker lang opptrening på krykker for 23-åringen.

– Hvis det blir operasjon da så blir jeg jo deppa, sier Fossesholm.

Hun forteller til NRK at hun kun får sykle en halvtime om dagen samt utføre enkle øvelser slik at kneet ikke skal stivne. Skinnen rundt kneet skal være på hele døgnet, med unntak av når hun dusjer.

– Uansett om man blir skadet nå eller da så er det kritisk i forhold til sesongen, spesielt når det skjer i september, sier Fossesholm som likevel velger å se lyst på situasjonen:

– Jeg får trene det jeg kan og gjøre øvelsene til punkt og prikke og være grisenøye. Ellers må jeg prøve å passe på meg selv oppi dette. Det er jo kjipt, men jeg må prøve å distrahere meg litt.

Før årets sesong står hun uten landslagsplass og finansierer egen satsing med sin far som trener. Det kommer som resultat av nok en vinter tilnærmet uten resultater å vise til. Hun har tidligere vært åpen om at hun har kjørt kroppen for hardt over tid og at det har gått ut over resultatene.